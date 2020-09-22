Как и чем жила община задержанного Виссариона, создателя «Города Солнца»

Всего в общине Виссариона живет около 4,5 тысячи человек Фото: Валерий БЕКЕШИН

В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп провозгласил себя Иисусом Христом и привел своих последователей в глухую тайгу. В место не тронутое цивилизацией и людьми. Он построил «Город Солнца» на берегу озера Тиберкуль в Курагинском районе Красноярского края. Сейчас там живут около пяти тысяч участников религиозной организации «Церковь последнего завета». «Комсомольская правда» - Красноярск расскажет, чем жила эта община и что в ее лидере так притягивало людей.

Кто такой Виссарион?

Его настоящее имя – Сергей Тороп. Родился он 14 января 1961 года в рабочем поселке Пашковский Краснодарского края в семье строителей. Родители придерживались атеистических взглядов. Но когда сыну исполнилось два года, семья распалась. До шести лет мальчика воспитывала бабушка, имевшая старообрядческие корни. Она и оказала на внука религиозное влияние. Вскоре мать с сыном уехала к своей сестре в Шушенское, там начала жить с другим мужчиной. Вскоре у Сергея родилась сестренка Иришка. Потом снова были переезды, окончательно семья осела в Минусинске. Там мальчик окончил школу и призвался в армию в 1979 году.

В одном из писем 18-летний Сергей Тороп написал: «Если я не стану известным всему миру - я и жить на Земле не смогу».

После демобилизации он пробовал себя в разных профессиях. Был слесарем, электриком, преподавателем физической культуры, художником-мистиком. Дольше всего проработал в патрульно-постовой службе, дослужившись до сержанта. Затем его уволили за «поведение, порочащее звание сотрудника милиции».

В конце восьмидесятых Сергей Тороп стал участником уфологического клуба и ездил в различные аномальные зоны. Тогда же в клубе «Гипотеза» начал учиться методам воздействия на людей.

Дважды был женат. С первой супругой Виссарион развелся и женился на 19-летней девушке.

От обоих браков у него есть дети. В 1990 году Сергея Торопа произошло «духовное пробуждение». Так сейчас говорят его сторонники. Матерью своей Виссарион считает Деву Марию - мать Иисуса Христа.

Создание учения

А в 1991 году он выступил с проповедью на телевидении, назвав себя Виссарионом. Утверждал, что Христос наблюдает за ним с околоземной орбиты, а сам Виссарион, мол, являлся пророком Иефлеем. Позднее же сам стал себя идентифицировать с Иисусом Христом.

В последующие два года Виссарион объехал с проповедями многие города России и республик бывшего СССР, посетил большинство европейских стран. Центры последователей Виссариона есть в Болгарии, Молдове, Белоруссии, Казахстане, Латвии, а также в Германии и США. В основном это люди, покинувшие свои шумные города, отказавшиеся от суеты, нашедшие спасение в лице своего Учителя. К ним примкнули многие музыканты. Например, исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская и Вадим Редькин, бывший барабанщик ансамбля «Ласковый май».

Последователи Виссариона убеждены, что он «Второе пришествие Христа». Христианские церкви утверждают, что Виссарион - шарлатан, лжехристос и лжепророк.

Виссарион издал книгу со своим учением - «Последний завет». Основано оно на смеси различных религий: буддизма, индуизма, язычества и даосизма.

Жизнь в общине

В 1995 году было построено первое поселение - «Обитель рассвета» или Тиберкуль. Позднее его и стали называть «Город солнца». Все участники Церкви Последнего Завета живут в ожидании конца света, дата которого постоянно смещается. Чтобы спастись, нужно неукоснительно следовать его заветам.

В общине введены летоисчисление и календарь, согласно которым Новая эпоха Рассвета началась с момента рождения Виссариона, то есть с 14 января 1961 года. Празднуются только три праздника: 14 апреля - официально День Земли (неофициально — день зачатия Виссариона), 18 августа - день падения Царства Силы и добрых плодов (неофициально - день путча) и 14 января - Рождество Виссариона «Христа» (неофициально - день рождения Сергея Торопа).

В поселках последователей Виссариона запрещено употреблять алкоголь, мясо, рыбу, сахар, мед, молочные продукты. У многих из-за этого недостаток кальция, а также животных белков, что губительно сказывается на здоровье поселенцев. Многие больны раком и ВИЧ, но не обращались за помощью к врачам, поскольку считали, что их может вылечить Виссарион одним лишь прикосновением рук.

Все обязаны работать. Также они должны отдавать десятую часть от заработка на благо Церкви Последнего Завета. Чтобы заработать денег, члены общины 9999999выезжают из своих поселений в соседние районы и работают на валке леса или на стройках. Дома, которые в основном изготовлены из дерева, каждый строит себе сам.

Разрешены любовные треугольники. Например, у одного мужчины может быть две жены. Рожденные здесь дети не посещают школы, не получают никакого образования и ничего не знают о жизни за пределами общины.

Любовь царит не везде. Процветает доносительство. Делают последователи учения это, чтобы угодить Виссариону. В лучшем случае попавшие в немилость члены общины становятся изгоями. Многие, ранее продав общине свое имущество, проживают в нищенских условиях, без дохода и средств к существованию.

Виссарион обладает огромной властью. Последователи не могут принять какое-то самостоятельное решение по духовным вопросам. Своего Иисуса Христа они слушаются беспрекословно, любой его приказ сразу выполняется.

И вот сегодня стало известно, что в Курагинском районе задержаны основатель «Города Солнца» Сергей Тороп и его помощники - Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Пока официальных комментариев со стороны силовиков не последовало.

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