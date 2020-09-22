Задержанный Сергей Тороп Фото: Следственный комитет России

В Красноярском крае задержали главу общины Виссариона Сергея Торопа. СК опубликовал кадры задержания главы секты Виссариона и его помощников. Следователи расследуют уголовное дело по факту незаконной деятельности Курагинской религиозной организации «Церковь Последнего Завета».

По версии СК, в общине привлекали денежные средства последователей, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате чего части последователей общины Виссариона причинен тяжкий вред здоровью.

Задержаны Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Им планируют предъявить обвинения по ч. 1 ст. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). Следователи продолжают расследование уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как и чем жила община задержанного Виссариона, создателя «Города Солнца»

В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп провозгласил себя Иисусом Христом и привел своих последователей в глухую тайгу. В место не тронутое цивилизацией и людьми. Он построил «Город Солнца» на берегу озера Тиберкуль в Курагинском районе Красноярского края. (Подробности)

«Допросили уже почти 200 человек»: появилась информация о проверках в общине Виссариона сотрудниками ФСБ и СК

Стало известно, что в общине Церкви последнего Завета, которую основал 29 лет назад Виссарион (бывший милиционер Сергей Тороп, а для верующих в его учение – Учитель и Слово Божие) проходят масштабные обыски. (Подробности)

Появилось видео задержания главы «Города Солнца» Виссариона

В Курагинском районе задержали главу «Города Солнца» Виссариона и его помощников. Видео того, что происходит в общине опубликовал ее последователь на своей странице в Facebook.com. (Подробности)