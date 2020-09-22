В храме Фото: Валерий БЕКЕШИН

Основателя общины «Церковь последнего завета» Виссариона задержали рано утром 22 сентября. Силовики прибыли в «Город Солнца» на восьми вертолетах и с целой колонной автозаков. Вместе с Виссарионом задержали его ближайших помощников. Сколько еще задержанных, пока уточняется. Известно, что ФСБ и Генпрокуратура заинтересовались общиной еще зимой. Задержанным предъявили обвинения по двум статьям: 111 и 239 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Кто же такой Виссарион, которого называют кто мессией, а кто – лжепророком? Что происходит в созданном им «Городе Солнца»? Почему на его задержание, для которого были брошены такие силы, вызвало бурную реакцию? Что есть правда и вымысел об этом человеке и его общине?

Настоящее имя Виссариона – Сергей Тороп. По официальной информации ему 59 лет и родом он из Краснодарского края. Его родители, кстати, были атеистами. Затем семья переехала на юг Красноярского края, в Минусинск, здесь Тороп окончил школу, после армии служил в милиции. Из которой его уволили за «поведение, порочащее звание сотрудника милиции» - этот факт активно озвучивают те, кто знал и когда-то работал вместе с Торопом. Иначе говоря, тот злоупотреблял алкоголем.

Ну, а дальше начинается его «духовное пробуждение». В начале 90-х годов то тут, то там появлялись различные общины и секты новоявленных мессий и «детей божьих». Тороп называл себя по очереди голосом божьим, затем сыном божьим, сыном Девы Марии, реинкарнацией древнего иудейского пророка. А потом и вовсе стал идентифицировать себя с Иисусом Христом.

Очевидцы говорят: Тороп в образе Виссариона очень обаятелен, убедителен, харизматичен. Умеет убедительно говорить и выражать мысли. Обладает гипнозом – не без этого. Его проповеди убедительны, с ними он много ездил по всей стране. Неудивительно, что к нему в 90-е годы потянулись тысячи людей, которые разочаровались в обновленном мире. Продавали свои квартиры в городах и приезжали к нему, отдавая свои деньги. Среди них были и известные персоны, и скрывавшиеся от проблем с законом.

С годами содержание проповедей изменились. Все, что Виссарион говорил поначалу, его первые «труды» теперь последователям не показывают. И если раньше люди ехали к нему за спасением от конца света (а для многих развал страны и был тем самым концом). То сейчас все подается как «любите ближнего и творите духовное».

В чем секрет жизнеспобности Виссариона? В отличие от других «пророков», он не стремился обосноваться в Москве или других европейских городах страны. Выбрал для своей общины место подальше от цивилизации – таежные деревни в Курагинском районе. Плюс нашел свою концепцию. Наверняка поэтому ему удалось не только сохраниться, но и усилить свое влияние среди адептов.

Сегодня община виссарионовцев известна по всей стране как «Город солнца» (и не только страны – сюда приезжают с экскурсиями и иностранцы). О ней снимают фильмы, там красиво, тихо, спокойно, замечательная природа, улыбающиеся лица местных жителей - этакое этническое поселение, от которого все туристы в восторге.

Однако не все так хорошо оказалось в общине, раз там появились силовики. КП следит за развитием событий.

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