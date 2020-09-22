Появилось видео задержания главы «Города Солнца» Виссариона

В Курагинском районе задержали Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников. Фото: Александр СТАРОВЕРОВ / facebook.com

В Курагинском районе задержали главу «Города Солнца» Виссариона и его помощников. Видео того, что происходит в общине опубликовал ее последователь на своей странице в Facebook.com.

Местный жители сообщают, что в 6 утра по местному времени в сторону общины пролетели 8 вертолетов. А позже, в социальных сетях опубликовали видео колонны автозаков, которая двигалась в сторону «Города Солнца».

В феврале 2020 года в общине проводились масштабные обыски, были допрошены более 200 последователей общины.

На данный момент в общине проживает окло 4-4,5 тысяч человек, об этом рассказал Владимир Ведерников, помощник Сергея Торопа (Виссариона).

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В Курагинском районе задержаны основатели «Города Солнца» Сергея Торопа и его помощников - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Кадры того, что происходит в общине опубликовал один из последователей Виссариона на своей странице в Facebook. (Подробности)