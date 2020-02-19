2020-02-19T12:45:19+03:00
Общество

«Допросили уже почти 200 человек»: появилась информация о проверках в общине Виссариона сотрудниками ФСБ и СК

Что ищут в Красноярском крае в Городе Солнца [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Всего в общине Виссариона живет около 4,5 тысячи человек Фото: Валерий БЕКЕШИНВсего в общине Виссариона живет около 4,5 тысячи человек Фото: Валерий БЕКЕШИН
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Стало известно, что в общине Церкви последнего Завета, которую основал 29 лет назад Виссарион (бывший милиционер Сергей Тороп, а для верующих в его учение – Учитель и Слово Божие) проходят масштабные обыски. В центр церкви у Сухой горы (Курагинский район Красноярского края), в близлежащие поселки, где обосновались последователи Виссариона, прибыли сотрудники ФСБ и 5-го следственного управления СК России (Новосибирск). С чем связаны обыски – силовики пока не комментируют. Известно одно: допрошены более 200 последователей, прошли обыски в местной школе «Истоки», которую возглавляет один из членов общины Владимир Ведерников. Школа расположена в деревне Черемшанка – 50 километров от Сухой горы. По одной из версий, которая близка к официальной – финансовые нарушения в общине, - школа получает серьезные субсидии из местного бюджета.

Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск пообщался с Ведерниковым, чтобы узнать, что именно ему инкриминируют.

Жизнь общины. Начало каникул в Обители Рассвета. День первый 2017 год. Видео с официального сайта общины.

- Мне не предъявлено обвинение, но события у нас в общине очень острые, - признался Ведерников. – Полагаю, лично для меня пытаются найти статью – коррупция и мошенничество. Всю документацию, технику в школе изъяли, у меня дома организован обыск, который продолжался 12 часов. Вывернуто все, вплоть до каждой книжки. Хотя формально производилось обследование – мы с юристами нашли 8 процессуальных нарушений при его проведении. Дела еще никакие не возбуждены, никаких обвинений мне не предъявлено – просто идет доследственная работа с грубыми нарушениями. Вчера приезжала прокуратура вместе с сотрудником ФСБ, уже подключают сюда и Роспотребнадзор – по всем фронтам и направлениям пытаются нашу школу или закрыть или наказать. Я уж не знаю. До этого шли обыски и допросы верующих. По линии церкви ничего не нашли, видимо, решили искать по линии школы.

В Городе Солнца Фото: Олег БУХАРОВ

В Городе Солнца Фото: Олег БУХАРОВ

- Что за школа у вас?

- Обычная частная школа на 145 ребятишек. Работаем по очной и очно-заочной форме обучения – с 1 по 11 класс. Школа находится в Черемшанке. Учиться в ней может любой ребенок, не только дети последователей Виссариона. Конечно, у нас есть свои правила, но они не касаются церкви и учения – больше поведенческие: не курим, не пьем, не ругаемся, нет агрессии. Программа обычной общеобразовательной школы, аттестаты государственного образца. Дети сдают ЕГЭ, ОГЭ, все контрольные и необходимые срезы. Обучение для детей бесплатное, но содержим мы школу все вместе - и я, как учредитель, и родители, и часть педагогов. При этом государство нам помогает, субсидирует часть расходов. Возможно, в этом направлении следователи и хотят найти какие-то нарушения.

- Какую именно субсидию получает школа, и на что она уходит?

- Субсидируется содержание школы. Это примерно 7,8 миллиона рублей в год – одна третья от наших затрат. 43,5 процента от этой суммы мы отдаем в виде налогов (такова налоговая ставка для образовательных учреждений по всем видам налогов). Из этой суммы оплачиваем работу 22 учителей, которые у нас работают – на это уходит примерно 4 миллиона рублей в год (примерно 12 тысяч рублей на человека в месяц). Мы связались с юристами, они не находят в работе нашей школы какого-то состава преступления – максимум возможно административное правонарушение и то связанное с тем, что школа деревенская, и мы не всегда можем подыскать педагога на вакансию, если она у нас открыта.

Школа получила государственную аккредитацию и аттестацию. Мы сдали все необходимые документы, и государство видит, что в этой школе могут учиться дети по всем правилам, нормам и требованиям. Поэтому и субсидирует часть расходов. Остальное вы должны сами обеспечить. Субсидия – средства, заложенные в бюджет. И всегда закладываются, если открывается какая-то частная школа - на нее выделяют средства, потому что часть детей хотят учиться в этой школе. Община тоже деньги добавляет – не меньше миллиона на годовое обслуживание. Собираемся все вместе – родители, педагоги и скидываемся. Вообще, в Черемшанке три школы: №20 - государственная и две частных. В нашей учатся дети из трех населенных пунктов. Существует школа уже 18 лет.

Обряд виссарионовцев Фото: Олег БУХАРОВ

Обряд виссарионовцев Фото: Олег БУХАРОВ

Что касается обучения, то у нас принципиально другой подход к системе воспитания и образования. Сама школа направлена на гуманную педагогику, мы поддерживаем связь с Амонашвилли, применяем его педагогическую систему. Предметов, связанных непосредственно с церковью Виссариона, у нас нет. Есть предмет, в курс которого входит информация о церкви – религии мира. Здесь мы изучаем все религии мира, но больший акцент, естественно, делаем на учении, которое нам близко, рассказываем о нем. Но это не отдельный предмет, подчеркну.

- С чем все-таки связываете обыски?

- Конечно, это все связано с общиной. Все допросы людей были связаны с общиной. И вопросы у следователей, если честно, странные, на мой взгляд. Например: «Знаете ли вы тайные захоронения людей, которые умерли от недоедания?» Ну, это какой-то бред и достаточно изощренный. Еще вопрос: используются ли у вас на собраниях и литургиях гипноз, свечи и другие психотропные вещества? Дословный вопрос от следователя.

Проверок у нас было много, СК несколько раз отправлял следственные определения по поводу общины. Но они все возвращались из Москвы на место с целью еще раз проверить. Кто и что написал в Москву, пожаловался – не могу сказать, у меня нет точной информации.

Исключительно мое предположение. Одно время у нас были серьезные попытки бизнеса по рубке домов. Бизнес выгодный – речь о рубке домов по технологиям еще древней Руси. Это дома без гвоздей, там нет никаких металлических конструкций вообще. На строительство идет кедр, сосна, лиственница, осина – для банек осина очень хороша.

Храм в тайге Фото: Васелин ДАОВ

Храм в тайге Фото: Васелин ДАОВ

- Они дорогие?

- Были дома по 50 – 60 миллионов рублей. Их продавали заказчикам и из России, и за рубеж. Вот этот бизнес и заинтересовал, наверное. Но к церкви все это не имеет отношения. Членам общины в деревне просто надо чем-то зарабатывать, вот люди собрались, обучились, создали предприятие и работают. Сейчас у нас 5 предприятий, которые рубят такие дома. Дом–конструктор отправляется заказчику, который просто ставит его на фундамент.

Приезжали москвичи. Разговаривали с нами всегда на очень жестком языке…

В храме Фото: Валерий БЕКЕШИН

В храме Фото: Валерий БЕКЕШИН

Так или иначе, пока следственные действия идут. Мы будем держать в курсе ситуации, потому что если все это будет происходить в нарушение каких-то законов, то мы, естественно, будем озвучивать. Если все будет в рамках закона, и мы в чем-то виноваты, то готовы за это отвечать: никто не прячется. Но и отвечать за то, чего не делали, не будем.

Виссарионовцы отстроили общину с домами и храмом Фото: Валерий БЕКЕШИН

Виссарионовцы отстроили общину с домами и храмом Фото: Валерий БЕКЕШИН

- Сколько человек сейчас в общине?

- Люди приезжают часто. Раньше люди приезжали сотнями. А сейчас у нас, я бы сказал, планомерный, постоянный рост приезжающих. Точного количества сказать не могу. Знаю о приросте общины, потому что часто, когда кто-то приезжает, со мной связываются, чтобы я помог найти дом или участок, где можно построиться. Всего в общине у нас сейчас примерно 4 – 4,5 тысячи человек. С Учителем мы часто общаемся. У него все хорошо. Виссарион встречается верующими каждое воскресенье.

Что такое община Виссариона?

...В Черемшанку уезжали, да и продолжают уезжать, хотя и меньше, чем раньше, люди ближе к 40 годам. Утомленные службой, семейными склоками и ссорами. И всем прочим, что принято называть кризисом среднего возраста.

А в тайге на кризисы времени нет. Пахать надо. В прямом смысле слова. Того же депутата Шмика я застал в огороде. Он пахал при помощи мотокультиватора. Огород тут не разновидность субботнего фитнеса на даче. Без урожая зимой станет голодно. И не оттого, что виссарионовцы - вегетарианцы. Огороды сажают и православные, и староверы. Картошку в магазине не купишь. Не продается, у всех своя...

Читайте в большом репортаже «КП»

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«Допросили уже почти 200 человек»: появилась информация о проверках в общине Виссариона сотрудниками ФСБ и СК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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