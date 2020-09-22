В Красноярском крае задержали главу «Города солнца» Виссариона

В Курагинском районе задержали Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников. Фото: Александр СТАРОВЕРОВ / facebook.com

В Курагинском районе задержаны основатель «Города Солнца» Сергей Тороп и его помощники - Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Кадры того, что происходит в общине опубликовал один из последователей Виссариона на своей странице в Facebook.

Напомним, что обыски в общине Виссариона начали проводить еще зимой 2020 года. В феврале были допрошены более 200 последователей, прошли обыски в местной школе «Истоки», которую возглавляет один из членов общины Владимир Ведерников.

Сам Ведерников в феврале 2020 года прокомментировал обыски журналистам «КП-Красноярск»:

- Все допросы людей были связаны с общиной. И вопросы у следователей, если честно, странные, на мой взгляд. Например: «Знаете ли вы тайные захоронения людей, которые умерли от недоедания?» Ну, это какой-то бред и достаточно изощренный. Еще вопрос: используются ли у вас на собраниях и литургиях гипноз, свечи и другие психотропные вещества? Дословный вопрос от следователя. Проверок у нас было много, СК несколько раз отправлял следственные определения по поводу общины. Но они все возвращались из Москвы на место с целью еще раз проверить. Кто и что написал в Москву, пожаловался – не могу сказать, у меня нет точной информации.

В адвокатском бюро «Хорошев и партнеры», которое занимается защитой интересов общины Виссариона, информацию о задержании Сергея Торопа (Виссариона) подтвердили. Главу «Города Солнца» и его помощников скоро привезут в Красноярск.

Силовики пока официально не прокомментировали задержание Торопа.

«КП-Красноярск» следит за развитием событий.

Что такое община Виссариона?

«Город Солнца» находится в Курагинском районе Красноярского края. Общину Церкви последнего Завета основал 29 лет назад Виссарион.

Настоящее имя Виссариона – Сергей Тороп. По официальной информации ему 59 лет и родом он из Краснодарского края. Его родители, кстати, были атеистами. Затем семья переехала на юг Красноярского края, в Минусинск, здесь Тороп окончил школу, после армии служил в милиции. Из которой его уволили за «поведение, порочащее звание сотрудника милиции». Ну, а дальше начинается его «духовное пробуждение». В начале 90-х годов то тут, то там появлялись различные общины и секты новоявленных мессий и «детей божьих». Тороп называл себя по очереди голосом божьим, затем сыном божьим, сыном Девы Марии, реинкарнацией древнего иудейского пророка. А потом и вовсе стал идентифицировать себя с Иисусом Христом.

В общине на данный момент проживает 4-4,5 тысячи человек. Члены общины занимаются различными ремеслами и собирательством.

Есть в «Городе Солнца» и крупный бизнес: рубка домов на заказ по технологиям древней Руси. Эти дома без гвоздей, в них нет никаких металлический конструкций. Цена за один такой дом могла доходить до 50-60 миллионов рублей. Их продавали по заказчикам из России и за рубеж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Допросили уже почти 200 человек»: появилась информация о проверках в общине Виссариона сотрудниками ФСБ и СК

Стало известно, что в общине Церкви последнего Завета, которую основал 29 лет назад Виссарион (бывший милиционер Сергей Тороп, а для верующих в его учение – Учитель и Слово Божие) проходят масштабные обыски. (Подробности)

Появилось видео задержания главы «Города Солнца» Виссариона

В Курагинском районе задержали главу «Города Солнца» Виссариона и его помощников. Видео того, что происходит в общине опубликовал ее последователь на своей странице в Facebook.com. (Подробности)