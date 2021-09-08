Фото: предоставлено заповедником «Хакасский»

Фото пожара в заимке Агафьи Лыковой 7 сентября 2021 предоставил заповедник «Хакасский». Напомним, что сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Сигнал тревоги подали помощники Агафьи Карповны, но в итоге справиться с огнем удалось самостоятельно.

Фото: предоставлено заповедником «Хакасский»

Сама Агафья Лыкова не пострадала. По предварительным данным, загорелся старый дом. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, от огня пострадала стена дома.

Фото: предоставлено заповедником «Хакасский»

Сейчас в обстоятельствах возгорания разбираются сотрудники МЧС и полиции Хакасии. Сообщается, что в момент пожара на территории заимки Агафьи Лыковой мог находиться трэвел-блоггер.

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