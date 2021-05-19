У отшельницы Агафьи Лыковой пополнение: полная изба котят!

У таежной отшельницы сейчас те же заботы, что и у всех дачников и огородников: вовремя посадить и посеять! Фото Виктор Непомнящий.

О последнем визите к Агафье Карповне рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. О ее заботах, подарках и пополнении в хозяйстве:

«Перед дождями побывал с рабочей поездной на территории участка "Заимка Лыковых" и навестил Агафью Карповну. Такой оперативный визит состоялся благодаря поддержке Олега Владимировича Дерипаска. За что искренне выражаю огромное спасибо ему и всей его команде.

У Агафьи Карповны сейчас активное время посадок, она полностью погружена в весенние хозяйственные работы. Мы привезли ей рассаду, семена и гостинцы.

Гости привезли рассаду и семена - самый нужный подарок! Фото Виктор Непомнящий.

Чувствует себя Агафья Карповна хорошо, на здоровье не жалуется.

Агафья Карповна и сама выращивает рассаду. Никакого пластика, только береста! Фото: Виктор Непомнящий.

Среди прочих новостей, хочется отметить пополнение в ее хозяйстве. В страстную неделю Великого поста оягнилась коза, родила двух козлят - козленка и козочку. Один из новорожденных козлят был слабым, отказывался пить и Агафья на протяжении нескольких дней выхаживала его с ложки корнем копеечника. Старания Агафьи не прошли даром, козленок окреп, встал и начал самостоятельно питаться.

Козленка пришлось выхаживать и отпаивать, но сейчас все хорошо. Фото: Виктор Непомнящий.

Кроме этого пополнение прибыло и в заМУРчательном семействе Лыковой, так-то теперь полная изба котят.

Полная изба котят! Фот: Виктор Непомнящий.

Также доставили Агафье Карповне всю корреспонденцию и подарки от Митрополита Московского Всея Руси Корнилия.

По уже сложившейся традиции, перед отлетом, Агафья подарила мне красивый камень с берегов реки Еринат.

Попасть на заимку удалось в окошко между большой водой, сегодня утром Агафья Карповна дозвонилась до меня и предупредила, что бы по воде не ходили, уровень воды страшный (так она сказала) и образовал заломы на реке».

Напомним, недавно Агафья Лыкова переехала в новый дом, в старом остались козы и кошки.