«Это опасно»: фанаты Евгении Медведевой считают, что она должна сняться с чемпионата России из-за сломанных коньков

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-28T11:16:41+03:00

Проблема с коньками заставляет поклонников переживать за Евгению больше обычного. Фото: Мария ЛЕНЦ

Поклонники переживают, что что произвольная программа может закончиться травмой

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На тренировке перед произвольной программой двукратная чемпионка мира Евгения Медведева использовала только половину отведенного времени и покинула лед.

Напомним, Евгения выступает на чемпионате на сломанных коньках, перевязанных дополнительными шнурками и замотанными скотчем. Все подробности рассказала она сама.

Ее поклонники обсуждают это в своей группе «Евгения Медведева Навсегда».

Часть из них считают, что Евгении не нужно выступать в произвольной программе, потому что это травмоопасно.

Вот что пишут фанаты: «Не надо никаких прокатов, это травмоопасно», «Женечка! Береги себя! Думай о своём здоровье!», «Пожалуйста, Женя, береги себя. Главное, чтобы не было травмы. Все остальное – ерунда», «Уже самой хочется бежать до Красноярска и скручивать Женю насильно, лишь бы не вздумала так рисковать».

Есть и те, кто считает, что Женя справится с любой проблемой.

«Женя, я за любое твое решение. Делай как надо», - пишут поклонники любимой фигуристке.

Вряд ли она читает все это прямо сейчас, но вообще Медведева внимательна к поклонникам и увидит слова поддержки после чемпионата. После короткой программы Женя даже извинилась перед поклонниками за свою холодность, объяснила это тяжелым прокатом и поблагодарила за поддержку. Как встречали Медведеву в Красноярске можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU