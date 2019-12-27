2019-12-27T20:08:48+03:00
Спорт

Что случилось с коньками Евгении Медведевой?

Сразу после выступления Евгения рассказала подробности
Татьяна АРОНОВА
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Сразу после выступления Евгения сняла коньки и вышла босиком.Сразу после выступления Евгения сняла коньки и вышла босиком.Фото: Мария ЛЕНЦ
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– Болит нога. Ботинки просто сломаны. Вчера был очень сложный день. Во-первых, неприятное падение на тренировке, после которого оказалось, что ботинок сломан. Потом мы быстро попытались найти новую пару, но не нашлось ни моей модели, ни моего размера. Лучшее, что было – это коньки, которые предназначены для новичков. Сняли лезвия с этих ботинок, поставили на новичковые. Я попробовала на них покататься – ничего хорошего из этого не вышло. Мы сняли с тех, поставили обратно на эти. Придумали максимум возможного. На тренировке успела сделать примерно так же, как и сейчас в прокате. На разминке у меня не получилось ничего сделать. Я сделала все, что могла. Я старалась вообще не думать, а довериться тренировке. Пока не могу сказать, что думаю. Чувствую себя очень растерянной, это неприятно. Буду пытаться завтра. Главное, я справилась с нервами. Справилась с тем, что у меня тряслись коленки. С тем, что у меня тряслись руки. Мы с Брайаном Орсером после разминки заматывали скотчем мой ботинок до такой степени, что… в общем, справились на сегодня, – рассказала Евгения Медведева журналистам сразу после выступления в короткой программе.

Напомним, самую горячую поддержку болельщиков получила именно Медведева! В Красноярск из Москвы приехал ее фан-клуб, подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Что случилось с коньками Евгении Медведевой?
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