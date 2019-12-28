2019-12-28T16:48:55+03:00
Спорт

Чемпионами России в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Они набрали в общей сумме программ 233,66 балла
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чемпионами России в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийЧемпионами России в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийФото: Мария ЛЕНЦ
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В этот день, 28 декабря, в Красноярске разыгрываются два комплекта наград. Свое выступление в произвольной программе уже завершили пары. На первом месте Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они из Санкт-Петербурга. Это их первое чемпионское золото. Спортсмены откатали на 153,27 балла, набрав по сумме двух программ 233,66.

На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария ЛЕНЦ

На втором месте Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария ЛЕНЦ

На втором месте чемпионы России 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов из Республики Татарстан с результатом 233,19 балла.

Выступают Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария ЛЕНЦ

Выступают Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария ЛЕНЦ

Замыкают тройку лучших москвичи Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – у них 219,72 балла.

Бронза - у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Бронза - у Дарьи Павлюченко и Дениса ХодыкинаФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что соревновательная часть чемпионата России завершится уже сегодня произвольной программой у женщин.

Выступают Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария ЛЕНЦ

Выступают Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария ЛЕНЦ

Она началась в 19:00 по местному времени (15:00 Мск). И буквально незадолго до старта решающих состязаний стало известно о том, что одна из фавориток Евгения Медведева снялась с чемпионата.

Пресс-конференция по итогам состязаний Фото: Мария ЛЕНЦ

Пресс-конференция по итогам состязанийФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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