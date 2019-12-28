2019-12-28T16:30:02+03:00
Спорт

Чемпионы России в парном катании: «Рады, что все закончилось»

Судьба золотой медали решилась в Красноярске только после выступления последней пары
Татьяна АРОНОВА
Поделиться:
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - чемпионы России!Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - чемпионы России!Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Лидеры в короткой программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов допустили досадную ошибку и проиграли всего полбалла своим конкурентам, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

- Мы рады, что все закончилось, очень нервный старт, разница во времени, огромная конкуренция в сборной, заставляющая быть сильнее, артистичнее, - рассказал после соревнований Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария АНАНОВА

Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария АНАНОВА

Пара призналась, что не смотрела на оценки конкурентов и готовилась к чистому прокату, а победа стала приятным бонусом и поблагодарила за высокую организацию чемпионата:

- Это уровень чемпионата мира, - уточнил Дмитрий.

Тарасова и Морозов были разочарованы результатом.

Тарасова и Морозов расстроились и-за досадной ошибки, отнявшей золотые медали. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тарасова и Морозов расстроились и-за досадной ошибки, отнявшей золотые медали.Фото: Мария ЛЕНЦ

- На тренировках я стабильно прыгала, и вдруг – ошибка, - сказала Евгения.

- Но у нас хватило сил на сложные элементы в конце программы, в этом наш прогресс, - отметил Владимир Морозов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов - красноярский лед оказался для них скользким. Но серебряным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов - красноярский лед оказался для них скользким. Но серебряным.Фото: Мария ЛЕНЦ

Свой прогресс отметили и бронзовые призеры, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

- Мы сделали шаг вперед ,и это отразилось на результате, - сказал Денис.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - третьи! Фото: Мария АНАНОВА

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - третьи!Фото: Мария АНАНОВА

- У нас +28, здесь -30, зато зиму посмотрели, - сказали Тарасова и Морозов (пара тренируется в США).Спортсмены оценили и погоду в Красноярске, -30.

- Когда сидишь в отеле и никуда не выходишь – прекрасная погода, - сказал чемпион России Дмитрий Козловский. – Вашу зиму хорошо посмотреть, и четырех дней вполне хватит.

- А я вспомнила детство, когда была одета как капуста, - добавила Дарья Павлюченко.

Все три пары красноярцы еще увидят в показательных выступлениях в заключительный день чемпионата, 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Смогут ли Медведева и Туктамышева попасть в сборную России? Следим в онлайн-трансляции за фигуристками в произвольной программе Чемпионата России 2020 в Красноярске [видео]
Новости 24
«Это опасно»: фанаты Евгении Медведевой считают, что она должна сняться с чемпионата России из-за сломанных коньков
В Красноярском крае из-за аварии в мороз без тепла остался целый поселок
Визит-центр в природном парке Ергаки не станет закрываться на новогодние каникулы
В Красноярске достроят дома обманутых дольщиков на улице Грунтовой
В Красноярском крае бывшая сотрудница обокрала банк на полтора миллиона
В Красноярске музыканты духового оркестра дали концерт прямо в троллейбусе
Что случилось с коньками Евгении Медведевой?
Новый год – 2020 в Красноярске: где посмотреть праздничный салют
«Я всегда стараюсь показать свой максимум»: Щербакова лидирует в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Трусова безупречно выступила под рев трибун, установив высокую планку для соперниц
Красноярца лишили квартиры после сделанной перепланировки
Дмитрий Алиев впервые стал победителем Чемпионата России по фигурному катанию-2020
В Красноярске синоптики на три дня объявили режим «черного неба»
У фигуриста Сергея Воронова из носа хлынула кровь
«В Красноярске шикарные зрители». Первая тройка чемпионата по фигурному катанию в танцах на льду оценила поддержку трибун
Короткую программу выиграл фигурист Макар Игнатов
Лучшими в танцах на льду на Чемпионате России-2019 стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Порядка 20 автобусов не вышли на маршруты из-за морозов в Красноярске
В Красноярском крае ударят морозы до минус 43 градусов
Покормила во время езды. В ДТП в Красноярске пострадал младенец
В Абакане перед Новым годом выгорела торговая база с товаром
Таких в России мало. В Красноярске открыли цифровую подстанцию «Молодежная»
Житель Красноярского края засудил интернет-магазин «Вайлдберриз»
В Красноярском крае открыли 107 пунктов обогрева и питания для водителей
Биг Бен засиял прожекторами в честь Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске
Tele2 обеспечила связью и быстрым интернетом жителей малых населенных пунктов
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Пострадавшие при жесткой посадке МИ-8 могут получить до 2 миллионов рублей
Достали из ледяной воды. На красноярском водохранилище две машины ушли под лед