Чемпионы России в парном катании: «Рады, что все закончилось»
Лидеры в короткой программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов допустили досадную ошибку и проиграли всего полбалла своим конкурентам, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
- Мы рады, что все закончилось, очень нервный старт, разница во времени, огромная конкуренция в сборной, заставляющая быть сильнее, артистичнее, - рассказал после соревнований Дмитрий Козловский.
Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария АНАНОВА
Пара призналась, что не смотрела на оценки конкурентов и готовилась к чистому прокату, а победа стала приятным бонусом и поблагодарила за высокую организацию чемпионата:
- Это уровень чемпионата мира, - уточнил Дмитрий.
Тарасова и Морозов были разочарованы результатом.
Тарасова и Морозов расстроились и-за досадной ошибки, отнявшей золотые медали.Фото: Мария ЛЕНЦ
- На тренировках я стабильно прыгала, и вдруг – ошибка, - сказала Евгения.
- Но у нас хватило сил на сложные элементы в конце программы, в этом наш прогресс, - отметил Владимир Морозов.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов - красноярский лед оказался для них скользким. Но серебряным.Фото: Мария ЛЕНЦ
Свой прогресс отметили и бронзовые призеры, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
- Мы сделали шаг вперед ,и это отразилось на результате, - сказал Денис.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - третьи!Фото: Мария АНАНОВА
- У нас +28, здесь -30, зато зиму посмотрели, - сказали Тарасова и Морозов (пара тренируется в США).Спортсмены оценили и погоду в Красноярске, -30.
- Когда сидишь в отеле и никуда не выходишь – прекрасная погода, - сказал чемпион России Дмитрий Козловский. – Вашу зиму хорошо посмотреть, и четырех дней вполне хватит.
- А я вспомнила детство, когда была одета как капуста, - добавила Дарья Павлюченко.
Все три пары красноярцы еще увидят в показательных выступлениях в заключительный день чемпионата, 29 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»