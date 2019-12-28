Чемпионы России в парном катании: «Рады, что все закончилось»

Лидеры в короткой программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов допустили досадную ошибку и проиграли всего полбалла своим конкурентам, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

- Мы рады, что все закончилось, очень нервный старт, разница во времени, огромная конкуренция в сборной, заставляющая быть сильнее, артистичнее, - рассказал после соревнований Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария АНАНОВА

Пара призналась, что не смотрела на оценки конкурентов и готовилась к чистому прокату, а победа стала приятным бонусом и поблагодарила за высокую организацию чемпионата:

- Это уровень чемпионата мира, - уточнил Дмитрий.

Тарасова и Морозов были разочарованы результатом.

Тарасова и Морозов расстроились и-за досадной ошибки, отнявшей золотые медали.Фото: Мария ЛЕНЦ

- На тренировках я стабильно прыгала, и вдруг – ошибка, - сказала Евгения.

- Но у нас хватило сил на сложные элементы в конце программы, в этом наш прогресс, - отметил Владимир Морозов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов - красноярский лед оказался для них скользким. Но серебряным.Фото: Мария ЛЕНЦ

Свой прогресс отметили и бронзовые призеры, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

- Мы сделали шаг вперед ,и это отразилось на результате, - сказал Денис.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - третьи!Фото: Мария АНАНОВА

- У нас +28, здесь -30, зато зиму посмотрели, - сказали Тарасова и Морозов (пара тренируется в США).Спортсмены оценили и погоду в Красноярске, -30.

- Когда сидишь в отеле и никуда не выходишь – прекрасная погода, - сказал чемпион России Дмитрий Козловский. – Вашу зиму хорошо посмотреть, и четырех дней вполне хватит.

- А я вспомнила детство, когда была одета как капуста, - добавила Дарья Павлюченко.

Все три пары красноярцы еще увидят в показательных выступлениях в заключительный день чемпионата, 29 декабря.