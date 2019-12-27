2019-12-27T18:50:57+03:00
Спорт

На Чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске-2020 Медведева рискнула выступить на сломанных коньках

Евгения призналась, что переживает из-за холодного отношения к своим болельщикам
Татьяна АРОНОВАНадежда ИЛЬЧЕНКО
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Звезда фигурного катания Евгения МедведеваЗвезда фигурного катания Евгения МедведеваФото: Мария АНАНОВА
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И вот, откатала свою программу фаворитка соревнований, любимица болельщиков.

При невероятной поддержке трибун Фото: Мария АНАНОВА

При невероятной поддержке трибунФото: Мария АНАНОВА

Звезда фигурного катания Евгения Медведева.

С тревогой готовится выйти на лед Фото: Мария АНАНОВА

С тревогой готовится выйти на ледФото: Мария АНАНОВА

Абсолютно чисто выполнив все элементы, и, как сказала комментатор соревнований, тренер Татьяна Тарасова, совершила настоящий подвиг.

Но великолепно выступает, несмотря на проблемы Фото: Мария АНАНОВА

Но великолепно выступает, несмотря на проблемыФото: Мария АНАНОВА

У фигуристки сломался каблук, ей пришлось покупать новые коньки в Красноярске перед самым выступлением. Но выступать на нераскатанных коньках она не смогла, пришлось надевать... сломанные.

Хоть бы все получилось! Фото: Мария АНАНОВА

Хоть бы все получилось!Фото: Мария АНАНОВА

- Она сменила коньки, а они не сгибаются, это очень тяжело. Лезвия-то мы меняли, а ботинки, мне кажется, в первый раз!

Те самые сломанные коньки Фото: Мария АНАНОВА

Те самые сломанные конькиФото: Мария АНАНОВА

Ноги же в кровь, когда новые ботинки надеваешь. Другой бы сдался: инвентарь сломался. А она – нет.

Свою программу Женя откатала чисто Фото: Мария АНАНОВА

Свою программу Женя откатала чистоФото: Мария АНАНОВА

- Новые коньки, которые здесь удалось найти, не профессиональные совсем для новичков, - расстроилась Женя.

Таких ЧП еще ни с кем не случалось Фото: Мария АНАНОВА

Таких ЧП еще ни с кем не случалосьФото: Мария АНАНОВА

В итоге на тренировках она не смогла выполнять прыжки, - чтобы окончательно не доломать инвентарь. А на соревнования вышла, перемотав сломанные коньки скотчем, и выступила, на свой страх и риск.

Самой не верится, что все удалось Фото: Мария АНАНОВА

Самой не верится, что все удалосьФото: Мария АНАНОВА

- Во время выступления я сделала все что могла. Только мне кажется, я холодно отнеслась к болельщикам, - распереживалась Медведева, выйдя к журналистам после выступления. – Потому что расстроилась из-за коньков, волновалась.

Поддержка трибун Фото: Мария АНАНОВА

Поддержка трибунФото: Мария АНАНОВА

Впрочем, Евгения переживает зря.

Заслуженно! Фото: Мария АНАНОВА

Заслуженно!Фото: Мария АНАНОВА

Для этого достаточно было увидеть, как в финале ее буквально накрыло волной эмоций, любви и поддержки трибун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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