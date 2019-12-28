Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что выйдет на лед в показательных выступлениях

Двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что не собирается уезжать из Красноярска, не попрощавшись со своими болельщиками. Она выйдет на лед в заключительных, показательных выступлениях, которые пройдут завтра, 29 декабря, в красноярском ледовом дворце «Платинум Арена»

На жеребьевкеФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что в настоящую минуту проходит заключительная соревновательная часть чемпионата. За места на пьедестале почета борются женщины в произвольной программе. Евгения Медведева снялась с состязаний, имея после короткой программы пятый результат. Предположительная причина – одну из фавориток подвел инвентарь.

Короткая программа принесла Евгении Медведевой пятый результатФото: Мария ЛЕНЦ

У нее сломался каблук на коньке. Фигуристка приобрела новые в местном спортивном магазине, однако по качеству они оказались не по статусу чемпионки мира: для любителей, но не для профессионалов.

Евгения Медведева - дважды чемпионка Мира, но в Красноярске ей не повезлоФото: Мария ЛЕНЦ

Утром Медведева быстро завершила свою тренировку, опасаясь делать серьезные прыжки. Фанаты Евгении переживали за состояние своей любимицы и просили ее не рисковать и не выступать в коньках с перевязанным скотчем каблуком – это может быть опасно. Впереди у спортсменки еще будут соревнования, в которых она еще не раз докажет свое превосходство.

В Красноярск Евгения приехала с акулойФото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске у Евгении Медведевой большая армия фанатов

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