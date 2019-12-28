Тренер Татьяна Тарасова о победе фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате России: «фантастическая девочка!»

Завершилась состязательная часть чемпиона России по фигурному катанию. Разыграны все комплекты наград. Самая зрелищная борьба этих соревнований развернулась у женщин.

Выступление Анны ЩербаковойФото: Мария ЛЕНЦ

В заключительной части за чемпионский титул состязались фаворитки сегодняшнего российского фигурного катания. Золото завоевала Анна Щербакова, тем самым подтвердив свой чемпионский титул, полученный ею в прошлом году.

Выступление Анны Щербаковой: платье трансформируется в красныйФото: Мария ЛЕНЦ

Ей 15 лет, она воспитанница Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. По итогам короткой программы занимала второй место. А в финале показала совершенное исполнение, великолепно откатала от первой секунды до последней.

Анна Щербакова на жеребьевке: она еще не знает, что станет чемпинкойФото: Мария ЛЕНЦ

Показала четверной флип, четверной лутц. Это рекорд по мировым меркам. Трибуны встали. Общий результат по итогу двух программ – 261,87 баллов.

Анна Щербакова, чемпионка России:

- Сегодня я очень нервничала, но рада, что у меня получились прыжки. Были нюансы которые будем исправлять, но сегодняшним днем я довольна. Спасибо болельщикам! Желаю, чтобы у всех все загаданное сбылось!

На втором месте Алена Косторная, лидировавшая после короткой программы.

Алена Косторная - второе местоФото: Мария ЛЕНЦ

Ее результат 259,83 балла. Также воспитанница Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Нужно отметить ее технику исполнения.

Выступление Алены косторнойФото: Мария ЛЕНЦ

16-летняя спортсменка с легкостью освоила четверные прыжки. Хотя, по мнению опытного тренера Татьяны Тарасовой, которая комментировала выступления, у нее были недочеты, не позволившие ей победить:

- Два акселя, один лучше другого! Я не ее тренер, но мне показалось, она сегодня перестояла, хотя обычно делает очень быстро прыжки. Ей предстоит очень большой путь. Она пишет историю. Вот ее четверной тулуп, его никто сегодня не сделал, а она сделала, еще и во второй половине. Это уникальный человек, доброжелательный, симпатичный, очень хороший. Но у нее не такой легкий будет путь.

Алена Косторная и ее болельщикиФото: Мария ЛЕНЦ

Третье место заняла Александра Трусова, она выступала под музыку «Игры престолов».

Выступает Александра ТрусоваФото: Мария ЛЕНЦ

Также воспитанница Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова.

Александра Трусова, прыжокФото: Мария ЛЕНЦ

По результатам короткой программы занимала третью позицию.

Александра Трусова на третьем местеФото: Мария ЛЕНЦ

Однако свое выступление в произвольной программе начала неудачно: падение на второй минуте, затем второе при попытке сделать сложный прыжок. Ей не покорились ни лутц, ни флип, ни первый четверной тулуп. И все-таки в конце она показала сложный каскад прыжков, среди которых был четверной тулуп в каскаде. У девочки все впереди.

Безупречное выступлениеФото: Мария ЛЕНЦ

Жеребьевка, Евгения Медведева и Александра Трусова: еще никто не знает исхода соревнованийФото: Мария ЛЕНЦ

- Миниатюрная Саша прыгнула огромное количество сложнейших каскадов, но к сожалению, мы не увидели рекорда, - прокомментировала ее выступление Татьяна Тарасова.

Сегодня - полные трибуныФото: Мария ЛЕНЦ

На четвертом месте Елизавета Туктамышева.

Выступает Елизавета ТуктамышеваФото: Мария ЛЕНЦ

Первый же сложный прыжок она не смогла завершить и упала. Однако, собравшись, взбодрившись, пошла на следующий элемент и вновь ошибка: запнулась при исполнении четверного тулупа.

Елизавета Туктамышева, прокатФото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета только-только выучила его, но увы, сейчас он ей не покорился. Затем она допустила еще одну ошибку, задев рукою пол.

Елизавета Туктамышева упала во время прокатаФото: Мария ЛЕНЦ

Досадное падение Елизаветы ТуктамышевойФото: Мария ЛЕНЦ

Под конец ей удалось выполнить тройной каскад прыжков, но это уже не смогло повлиять на результаты. По итогам она набрала 204,63 балла.

К сожалению, мы не увидели выступления Евгении Медведевой, которая реально могла бы повлиять на конечные результаты.

Александра Трусова и Алена Косторная на жеребьевкеФото: Мария ЛЕНЦ

Анна Щербакова и Алена Косторная на жеребьевкеФото: Мария ЛЕНЦ