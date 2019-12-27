Фанаты фигуристки Евгении Медведевой привезли мешки мягких игрушек и 500 табличек для болельщиков

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию 2020. Уже выступили фаворитки чемпионата Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Последняя – лидирует с результатом 89,86 балла. На втором месте - Щербакова с результатом 79,93 балла. Александра Трусова - третья, она набрала 76,46 балла.

Евгения Медведева и конькиФото: Мария ЛЕНЦ

У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которвя вот-вот выйдет на лед, четверных прыжков нет, но программа очень сложная!

У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой программа очень сложнаяФото: Мария АНАНОВА

В короткой программе Евгения готовится показать каскад из тройных флипа и тулупа, в произвольной таких каскадов три. В начале программы четыре тройных прыжка подряд, два из них в каскаде, это тройной сальхов и тройной тулуп. Еще в двух каскадах тройные прыжки дополняются двойными. Всего в произвольной программе семь тройных прыжков.

Звезды для Евгении МедведевойФото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем, в Красноярск прилетел ее фан-клуб. С собой привезли два мешка плюшевых звезд, еще мешок разных игрушек и пятьсот табличек с надписью «Женя» - их раздали болельщикам.

Женя Медведева гладит собаку Саши ТрусовойФото: Мария ЛЕНЦ

- Только что четыре девочки-болельщицы из Красноярска у меня купили медведя, нашего, красноярского производства, за 7 500 рублей, - рассказывает Александр, работающий здесь представитель фабрики игрушек.

Болельщики с нетерпением ждут выступлений кумировФото: Мария АНАНОВА

– Для Евгении Медведевой, конечно, для кого же еще!

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