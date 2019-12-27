2019-12-27T17:37:28+03:00
Спорт

Фанаты фигуристки Евгении Медведевой привезли мешки мягких игрушек и 500 табличек для болельщиков

Приближается одно из самых ожидаемых выступления на Чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске
Татьяна АРОНОВАНадежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Медведь для Медведевой - с любовью от красноярских фанатовМедведь для Медведевой - с любовью от красноярских фанатовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию 2020. Уже выступили фаворитки чемпионата Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Последняя – лидирует с результатом 89,86 балла. На втором месте - Щербакова с результатом 79,93 балла. Александра Трусова - третья, она набрала 76,46 балла.

Евгения Медведева и коньки Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Медведева и конькиФото: Мария ЛЕНЦ

У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которвя вот-вот выйдет на лед, четверных прыжков нет, но программа очень сложная!

У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой программа очень сложная Фото: Мария АНАНОВА

У двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой программа очень сложнаяФото: Мария АНАНОВА

В короткой программе Евгения готовится показать каскад из тройных флипа и тулупа, в произвольной таких каскадов три. В начале программы четыре тройных прыжка подряд, два из них в каскаде, это тройной сальхов и тройной тулуп. Еще в двух каскадах тройные прыжки дополняются двойными. Всего в произвольной программе семь тройных прыжков.

Звезды для Евгении Медведевой Фото: Мария ЛЕНЦ

Звезды для Евгении МедведевойФото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем, в Красноярск прилетел ее фан-клуб. С собой привезли два мешка плюшевых звезд, еще мешок разных игрушек и пятьсот табличек с надписью «Женя» - их раздали болельщикам.

Женя Медведева гладит собаку Саши Трусовой Фото: Мария ЛЕНЦ

Женя Медведева гладит собаку Саши ТрусовойФото: Мария ЛЕНЦ

- Только что четыре девочки-болельщицы из Красноярска у меня купили медведя, нашего, красноярского производства, за 7 500 рублей, - рассказывает Александр, работающий здесь представитель фабрики игрушек.

Болельщики с нетерпением ждут выступлений кумиров Фото: Мария АНАНОВА

Болельщики с нетерпением ждут выступлений кумировФото: Мария АНАНОВА

– Для Евгении Медведевой, конечно, для кого же еще!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Трусовой замерзла собака, а Туктамышева ходит босиком: неофициальные моменты чемпионата России по фигурному катанию 2020 в Красноярске

У Александры Трусовой, которая выступает в особенном костюме (трансформер, меняет цвет с белого в черный), не полностью раскрылось платье. Но на выступление это не повлияло никак (подробности).

Евгения Медведева купила в Красноярске новые коньки за 20 000 вместо сломанных на тренировке

На тренировке перед выступлением на Чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске Евгения Медведева сломала каблук у коньков. Досадное происшествие случилось 26 декабря на тренировке, утром на Арене Кристалл - в день старта соревнований. На тренировке на следующий день журналисты заметили, что каблук Женя просто-напросто... примотала скотчем! (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию 2020 в Красноярске. Парное катание. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Представляем онлайн-трансляцию произвольной программы в исполнении спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске
Новости 24
Новый год – 2020 в Красноярске: где посмотреть праздничный фейерверк
«Я всегда стараюсь показать свой максимум»: Щербакова лидирует в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Трусова безупречно выступила под рев трибун, установив высокую планку для соперниц
Красноярца лишили квартиры после сделанной перепланировки
Дмитрий Алиев впервые стал победителем Чемпионата России по фигурному катанию-2019
В Красноярске синоптики на три дня объявили режим «черного неба»
У фигуриста Сергея Воронова из носа хлынула кровь
«В Красноярске шикарные зрители». Первая тройка чемпионата по фигурному катанию в танцах на льду оценила поддержку трибун
Короткую программу выиграл фигурист Макар Игнатов
Лучшими в танцах на льду на Чемпионате России-2019 стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Порядка 20 автобусов не вышли на маршруты из-за морозов в Красноярске
В Красноярском крае ударят морозы до минус 43 градусов
Покормила во время езды. В ДТП в Красноярске пострадал младенец
В Абакане перед Новым годом выгорела торговая база с товаром
Таких в России мало. В Красноярске открыли цифровую подстанцию «Молодежная»
Житель Красноярского края засудил интернет-магазин «Вайлдберриз»
В Красноярском крае открыли 107 пунктов обогрева и питания для водителей
Биг Бен засиял прожекторами в честь Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске
Tele2 обеспечила связью и быстрым интернетом жителей малых населенных пунктов
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Пострадавшие при жесткой посадке МИ-8 могут получить до 2 миллионов рублей
Достали из ледяной воды. На красноярском водохранилище две машины ушли под лед