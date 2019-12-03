«Трасса смерти» в Красноярском крае забрала еще одну человеческую жизнь

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-03T11:27:19+03:00

Это третье смертельное ДТП в Уярском районе за последнее время [фото]

Изменить размер текста: A A

Еще одно ДТП с трагическим исходом произошло в Уярском районе Красноярского края. Автомобиль такси KIA всмятку разбился о КАМАЗ, водитель легковой машины не выжил, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

- Авария произошла 3 декабря в 12 часов на 937-м километре автодороги Р-255, - подтвердили «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе УГИБДД России по краю. – Водитель KIA допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. Погиб водитель, он был в машине один. Личность мужчины сейчас устанавливается.

На месте аварии работают дорожные инспекторы. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Напомним, за неделю на трассах края погибли 10 человек, 8 из них – на дороге в Уярском районе.

- Эту трассу давно называют трассой смерти, - обсуждают пользователи. - На каком- то отрезке до Уяра она идет прямо через старое кладбище, оно под ней. Старые дальнобойщики говорили, что по ночам и утрам там вообще мистика какая-то, видения-страшилки в виде галлюцинаций...

- С этим Уяром точно что-то не то. Год назад попали там на перекрестке в ДТП, повезло. Все живы и у нас, и во второй машине отделались легким испугом. Виновник выезжал на трассу со второстепенной от Уяра, нас не увидел и вылез прям перед нами. Скорости в том районе приличные, мы ему в бочину прилетели на скорости 100. Повезло, что в заднюю дверь, до середины вошли в машину. А водитель потом клялся, божился, что не видел, не было машины, дорога вообще пустая была. Трезвый. Ясный день, солнце, ни дождя, ни тумана...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От удара полетели искры. Опубликовано шокирующее видео ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае

Опубликовано видео смертельного ДТП, в котором разбилась семья из 5 человек, под Уяром в Красноярском крае. По кадрам видно, легковое авто идет на обгон фуры, а потом удар – такой силы, что полетели искры (подробности).

10 жертв за сутки. Еще одно смертельное ДТП с двумя погибшими случилось в Красноярском крае

Еще одна смертельная авария произошла в Красноярском крае в субботу, 30 ноября.Теперь уже в Абанском районе, водитель «Субару» вылетел на встречную полосу, погибли двое, сообщили в паблике ЧП – Красноярск (подробности).

Полиция возбудила уголовное дело по ДТП, где погибла семья из 5 человек

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае, где погибла семья из 5 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Напомним обстоятельства аварии: около 08.00 на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» под колеса грузовика вылетела «Лада Калина». В ней находились двое взрослых и трое детей - все погибли на месте (подробности).

Погибла семья из 5 человек: в Красноярском крае «Лада Калина» столкнулась с грузовиком

Уже вторая тяжелая авария за сутки случилась в Уярском районе Красноярского края. Напомним, минувшей ночью при выезде с заправки столкнулись «Хонда» и «Ниссан» - погибли 3 человека, еще трое ранены! А спустя несколько часов рядом, всего в трех километрах - «Лада Калина» вылетела на встречную полосу, где была буквально смята грузовиком. Погибли два взрослых и трое детей...(подробности).

При столкновении «Хонды» и «Ниссана» три человека погибли, трое ранено

В ночь на субботу, 30 ноября, в Уярском районе края произошла страшная авария - столкнулись «Хонда» и «Ниссан», сообщает ГИБДД. Случилось все на 932 километре трассы Р-255 «Сибирь». Обе машины - всмятку, пострадали и погибли люди. Как все произошло? Предварительно - 38-летний водитель «Хонды», выезжая с заправки, не предоставил преимущество в движении другой машине, «Ниссану» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU