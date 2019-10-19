2019-10-19T12:25:35+03:00
Происшествия

В Следственном комитете назвали причину прорыва дамбы, которая погубила около 20 человек

И это не дожди!
Татьяна РЯБИНИНА
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Систему дамб на водоемах для добычи золота видно на кадре из фильма "Золотая Сейба".Систему дамб на водоемах для добычи золота видно на кадре из фильма "Золотая Сейба".
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С самого утра, как только стало известно о трагедии в золотодобывающей артели на севере Курагинского района, появились и первые версии случившегося.

Их было две. Первая – дамбу размыло дождями, вот она и не выдержала. Тем более, что такое в этом районе происходит довольно часто, но раньше обходилось без человеческих жертв.

Вторая версия – износ плотины. Она построена незаконно, без документов, ее состояние, по сути, никто не контролировал. Надзорные органы узнали о ее существовании только после трагедии.

Свою версию высказал следователи. Они предполагают, что дамба, которая погубила людей, могла разрушиться в результате разрушения другой дамбы, находящейся выше по течению. Об этом рассказала помощник главы ГУ СК по по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

«Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало ещё дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди», сказала Ольга Шаманская.

По предварительной информации, на этом водоеме три дамбы.

Также Шаманская сообщила, что руководство предприятия уже едет на место происшествия со списками рабочих, что поможет разобраться с пропавшими без вести, а их сейчас около 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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