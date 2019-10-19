Дамба в Красноярском крае, которая погубила больше 10 человек, построена незаконно

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-19T09:29:56+03:00

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В правительстве Красноярского края закончилось селекторное совещание с оперативными службами, в ходе которого стало известно, что дамба на реке Сейба была построена незаконно. На нее нет никаких документов, надзорные органы о ней не знают.

Также сообщается, что золотодобывающая артель старателей «Сисим» построила дамбу на реке, а ниже – поставила балки для рабочих. Что и привело к таким тяжелым последствиям. Кстати, официальный сайт этой организации заблокирован, хотя утром еще работал.

Фото с места прорыва дамбы ГУ МЧС по Красноярскому краю

Связь с этим районом неустойчивая, информация поступает отрывочная.

По данным следователей, в этих рабочих общежитиях могли находиться около 80 человек.

Фото с места прорыва дамбы ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сейчас сообщается о 12 погибших, цифра меняется, к сожалению, в сторону увеличения. Еще 13 человек пропали без вести. Найти их живыми – маловероятно. В этом районе уже лег снег, вода очень холодная, люди могли погибнуть не от травм, а от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU