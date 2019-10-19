Появились первые фото с места прорыва дамбы в Красноярском крае, где погибли больше 10 человек

Информация о разрушении дамбы на реке Сейба поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени.

Прорыв дамбы в Красноярском крае унес 12 жизнейФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сначала сообщалось о трех погибших, но страшная цифра начала расти. Сейчас сообщается об 13 погибших и 15 пропавших без вести. Это работники золотодобывающей артели, они во время прорыва дамбы спали в своих вагончиках и их буквально смыло волной. Очевидцы говорят, что волна была высотой около четырех метров. На фото видно, что капитальные постройки на берегу не пострадали.

«Комсомольская правда»-Красноярск» рассказывала подробности этой трагедии.

Здесь добывают россыпное золото, и для этого нужна вода. Возле поселка перегородили реку, сделали водоем, из которого берут воду для гидромониторов.Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сейчас на месте ЧП работают все службы. Но место удаленное, со связью не очень хорошо, и вот только что поступили первые фото с места трагедии, унесшей 12 жизней.

В 12 часов пройдет селекторное совещание правительства края и оперативных служб, наш корреспондент находится на месте, следим за поступлением новой информации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738760" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба 2.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

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Информация о ЧП поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. Разрушение дамбы произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Это дамба технологического водоема золотодобывающей артели. (Подробности)

«Шла волна высотой четыре метра»: прорыв дамбы в Красноярском крае унес 13 жизней

Представьте себе рабочий поселок золотодобывающей артели в горах, удаленный от населенных пунктов. Здесь добывают россыпное золото, и для этого нужна вода. Возле поселка перегородили реку, сделали водоем, из которого берут воду для гидромониторов. Золото добывают здесь не первый год, и до этой трагедии все было нормально. (Подробности)