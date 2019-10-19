2019-10-19T11:55:28+03:00
Происшествия

Опубликован список пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

У большинства - холодовые травмы, множественные ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с места трагедии с сайта ГУ МЧС по Красноярскому краю.Фото с места трагедии с сайта ГУ МЧС по Красноярскому краю.
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Список пострадавших:

1. Е. Новиков

2. А. Этыков

3. А. Елизарьев

4. А. Чантыков

5. С. Шпагин

6. Е. Фирголин

7. А. Каргин

8. А. Титюхин

9. Т. Тимохин

10. А. Епихин

11. Н. Базалаев

12. А. Бохмянин

13. А. Келичев

14. Д. Асочаков

15. А. Шпагин

16. А. Астафьев

Список опубликовал Лайф со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. Пострадавших везут в районную больницу в Курагино, тяжелых - вертолетом санавиации в Красноярск. У всех пострадавших сильное охлаждение, они довольно долго пробыли в ледяной воде.

Напомним, дамбу прорвало в 6 утра 19 октября на севере Курагинского района на реке Сейба. Уже установлено, что дамба построена без документов и разрешений, ее техническое состояние никто не контролировал. По последним данным, погибли 15 человек. Больше 10 пропали без вести. Цифра все время меняются, спасатели продолжают работу, расширяют зону поисков.

Связь в районе трагедии неустойчивая, люди не могут дозвониться до своих родных, работающих в этом районе. Открыта "горячая линия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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