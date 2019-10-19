Узнала на фото с места трагедии затопленную машину Андрея: жена начальника участка, где прорвало дамбу, не может дозвониться до мужа

Спасатели, полиция, следователи, - несколько сотен человек продолжают работать в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу 19 октября около 6 часов утра по местному времени прорвало дамбу. Напомним, все случилось на одном из участков золотодобывающий артели «Сибзолота», в районе поселка Щетинкино, на реке Сейба. Здесь рухнула дамба технологического водоема, по предварительным данным, она строилась ненадлежащим образом, и постепенно разрушалась, но ее никто не укреплял.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738778" frameborder="0"></iframe> Семья Егановых. Кадры из д\ф "Золотая Сейба".

Сейба – небольшая, но грозная, как все горные реки, со стремительным течением и ледяной водой. Когда прорвало дамбу, волна высотой четыре метра обрушилась на деревянные домики, где отдыхали рабочие. Смешанная с грунтом и обломками строения вода нанесла страшный удар по постройкам. В них на тот момент находились около 80 человек.

ЧП произошло недалеко от села Щетинкино

По последним данным МЧС, 15 погибли, 12 доставлены в больницы и 13 числятся пропавшими без вести. Цифры постоянно меняются, мы будем держать вас в курсе событий. Федеральный главк МЧС дал задание расширить зону поиска.

Тем временем, до сих пор очень мало информации о тех, кто пострадал и погиб. По «горячей линии» (391) 275-16-41 об этом пока почти не дают информации.

Первые кадры с места ЧПФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Жена начальника участка Андрея Еганова, Снежанна, которая живет в Москве, еще утром в субботу ничего не слышала о ЧП. Прочитав об этом на нашем сайте, Снежанна попросила у «Комсомольской правды» - Красноярск фотографии с места произошедшего (их предоставили журналистам спасатели). На одном из снимков она с ужасом узнала в автомобиле, затонувшем в смеси воды и глины, машину, на которой ездил ее муж.

Андрей Еганов, предположительно, за рулем той самой машины. Фото: кадр из д\ф "Золотая Сейба"

- На Сейбе не только Андрей, там еще работает сестра, зять и двое моих приемных детей! – рассказала Снежанна «Комсомольской правде» - Красноярск (семья у них необычная – Снежанна с Андреем Егановым вырастили троих своих и шестерых приемных детей. Все они уже взрослые, им по 30 с небольшим лет; маленький только один, 13-летний сын, - прим. Ред). - Один из моих приемных сыновей, Костя, – повар на Сейбе. До Сейбы дозвониться не могу, даже гудков нет. Но это не значит, что случилось самое плохое. Мы просто ничего не знаем. Проблемы со связью там обычные. Они сами звонят мне, когда это возможно. Последний раз говорила с мужем позавчера. А сегодня только зять дочке прозвонил, что жив, и связь оборвалась. Не знаю, что с родными.

По словам Снежанны, случай прорыва дамбы - не первый!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738760" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба 2.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

- Дамбы в этом районе строятся бесконечно, это же горные работы. И прорывы случаются. Весной в этом году прорвало дамбу на Макарьевке (это примерно 15-18 от Щетинкино), было небольшое наводнение, но быстро все исправили, пострадавших не было. Это случилось во время сильных дождей, лило как из ведра, дамба и не выдержала. Но вообще Макарьевка - это самый стабильный был участок, туда все стремились работать.

Снежанна уехала из артели в 2018 году, а пару лет назад вместе с мужем стала одной из героинь фильма «Золотая Сейба». Еще сегодня утром его можно было посмотреть на сайте компании «Сибзолото», но сейчас сайт не работает.

Снежанна Еганова работала тогда комендантом рабочего поселка, ее муж Андрей – начальником участка.

Андрей Еганов. Фото: кадр из д\ф "Золотая Сейба"

Снежанна рассказывала авторам фильма, что в рабочем поселке артели два главных места, столовая и баня, где всегда должно быть тепло, уютно и вкусно:

- Все девочки-повара это понимают, работают с душой.

Также Снежанна рассказала, что в их семье трое детей и шестеро приемных, почти все – взрослые, уже работают.

Снежанна Еганова 00:00 00:00

Летом прошлого года Снежанна уехала в Москву, а муж остался работать.

Мы позвонили на «горячую линию» МЧС и узнали, что данных по Андрею Еганову пока никаких нет – он не числится ни в списке пострадавших, ни среди погибших.

Снежанна Еганова. Фото: кадр из д\ф "Золотая Сейба"

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