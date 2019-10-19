В Красноярском крае прорвало дамбу. Погибли больше 10 человек, 15 пропали без вести

Информация о ЧП поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. Разрушение дамбы произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Это дамба технологического водоема золотодобывающей артели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738761" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

В результате ЧП в рабочем поселке затопило два общежития.

На место происшествия выехали спасатели из ближайшего города Артемовска – десять человек и три единицы техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра.

В результате прорыва дамбы есть погибшие и пострадавшие. Их количество пока точно не называется. По предварительным данным, 11 человек погибли, цифра постоянно растет. Еще 4 доставлены в больницу. А 15 человек пока не нашли. На месте работают 270 человек, и около 50 единиц спецтехники, включая авиацию.

В результате ЧП в рабочем поселке затопило два общежития. Кадр: д\ф «Золотая Сейба»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738760" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба 2.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

- Это произошло в шесть утра по местному времени, - рассказали "Комсомольской правде" - Красноярск в МЧС по Красноярскому краю. - Возможно, люди спали, но точной информации, как все случилось, у нас нет. Это очень отдаленный район, с ним практически нет связи.

Артель на реке Сейба. Кадр: д\ф «Золотая Сейба»

Как случилось, что в общежитиях погибли люди? По нашим данным, это не общежития на самом деле, а очень не прочные, временные строения, в которые сделаны нары, так называемый балок, - очень легкий домик, предназначенный для временного жилья. Река Сейба - горно-таежная, она не широкая, но с мощным, бурным течением. Когда прорвало дамбу, пошла сильная волна, от ее удара строение разрушилось, и люди от неожиданности просто ничего не смогли и не успели сделать..

Столовая. Кадр: д\ф «Золотая Сейба»

Артель на реке Сейба. Кадр: д\ф «Золотая Сейба»

Наша справка

Золотоносные месторождения реки Сейба расположены в северной части Курагинского района Красноярского края. Это гористая местность, практически не освоенная человеком. На Сейбе, на приисках Макарьевка и Владимировский уже много лет идет добыча россыпного золота.

Когда прорвало дамбу, пошла сильная волна. Кадр: д\ф «Золотая Сейба»

Технологии добычи полезных ископаемых прошли немалый путь, однако добыча золота по-прежнему остается опасной.

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Информация о разрушении дамбы на реке Сейба поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. (Подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738758" frameborder="0"></iframe> Прииск на Сейбе.

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