«Шла волна высотой четыре метра»: прорыв дамбы в Красноярском крае унес 13 жизней

Информация о разрушении дамбы на реке Сейба поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени.

Спасатели вылетают к месту прорыва дамбы в Красноярском крае.

Сначала сообщалось о трех погибших, но страшная цифра начала расти. Сейчас сообщается об 13 погибших и 15 пропавших без вести.

Пока точно неизвестно, что именно там произошло, но информация о случившемся постоянно уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Представьте себе рабочий поселок золотодобывающей артели в горах, удаленный от населенных пунктов. Здесь добывают россыпное золото, и для этого нужна вода. Возле поселка перегородили реку, сделали водоем, из которого берут воду для гидромониторов. Золото добывают здесь не первый год, и до этой трагедии все было нормально.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Но когда прорвало дамбу, жертвой волны стал поселок, который находился ниже по течению.

Как говорят очевидцы, волна шла высотой около четырех метров! Вагончики, в которых спали рабочие, просто смыло потоком.

Люди спали, было темно, вода очень холодная – в этом месте, на севере Курагинского района, сейчас минус 5.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738761" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

Возможно, все эти факторы вместе и привели к таким тяжелым последствиям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738760" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба 2.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

Спасатели тоже прибыли не сразу. До ближайшего населенного пункта 60 километров, по таежным дорогам это неблизкий путь. Вертолетом лететь 260 километров. Спасатели выехали немедленно, на машинах и вертолетах.

Заведено уголовное дело, обычно у таких трагедий есть имя. Имя тех, в чьей зоне ответственности находится техническое состояние дамбы. По версии местных жителей, дамбу могло размыть дождями. Возможно, были нарушены правила размещения рабочего поселка, ведь будь он в другом месте, трагедии удалось бы избежать. И прорыв дамбы стал бы внутренним делом золотодобывающей артели, который привел бы к убыткам, но не к человеческим жертвам.

После ЧП официальный сайт холдинга, которой принадлежит данный прииск, приостановил свою работу.

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Информация о ЧП поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. Разрушение дамбы произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Это дамба технологического водоема золотодобывающей артели. (Подробности)