«Людей не бросим»: жильцам рухнувшего в Покровке дома пообещали помочь с расселением
Жильцам рухнувшего при взрыве газа дома в Красноярске власти пообещали помочь с расселением. Об этом рассказали в пресс-службе администрации края.
А пока четыре человека, оставшиеся без крыши над головой, попросили помощи в приюте. Поселиться в центре соцобслуживания «Родник» предложили всем пострадавшим, их оказалось 18. Трое согласились сразу, а утром в управление соцзащиты обратился еще один мужчина.
Напомним, вчера, 14 февраля, в 21.10 по местному времени в трехэтажном доме на улице Кандагарской,3 взорвался газовый баллон. Погибли двое – жещина и мужчина, жившие на втором этаже. Обрушились шесть квартир.
Было возбуждено уголовное дело по признакам статьи ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Известно: дом подлежал сносу уже несколько лет, его построили самовольно.
Ольга Шаманская, старший помощник руководителя Следственного комитета по Красноярскому краю.Мария ЛЕНЦ
Председатель правительства региона Юрий Лапшин – по поручению губернатора Александра Усса – взял под личный контроль ликвидацию последствий взрыва.
- Людей совершенно точно не бросим, - заявил Юрий Лапшин. - Примем решения по оказанию мер соответствующей поддержки, в том числе о возможном расселении или временном проживании.
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ИСТОЧНИК KP.RU