2019-02-14T20:43:21+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по гибели женщины при врыве газа в Красноярске

Из дома эвакуировано 18 человек
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СК возбулил уголовное дело по гибели женщины при врыве газа в КрасноярскеСК возбулил уголовное дело по гибели женщины при врыве газа в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины при взрыве газа в жилом доме в Красноярске. Напомним, сегодня в 21.00 по местному времени в трехэтажном особняке в Покровке (Кандагарская,3) взорвался бытовой газ. Эпицентр взрыва находился, по данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, в квартире на третьем этаже. Всего в доме 30 квартир, 6 из них - в руинах, 10 - частично разрушены.

- В доме проживало 20 человек, 18 из них эвакуированы, часть из них разместились у родственников, еще часть - в социальных учреждениях, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск вице-премьер правительства края Юрий Лапшин.

Уже известно, что одна из жительниц дома погибла. Ее тело обнаружено под завалами. Что касается еще одного жильца, информации о нем пока нет. На месте работают кинологи с собаками, которые ищут человека. Была объявлена минута тишины. К делу подключился следственный комитет.

- По данному факту следственными органами СУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), - сообщила официальный представитель ведомства Ольга Шаманская. - Информация о погибших и пострадавших уточняется. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты СУ СК России. Устанавливается местонахождение собственника здания.

«Комсомольская правда»-Красноярск продолжает следить за происшествием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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