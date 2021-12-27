Эксперты об убийстве семьи из четырех человек в Канске: значительное число убийств происходит на почве разводов и ревности

В убийстве семьи в Канске подозревают главу семьи - Николая Фото: соцсети

Следственная группа продолжает работу на месте трагедии в Канске в Красноярском крае. Напомним, 27 декабря в квартире на улице Эйдемана обнаружили тела четырех человек – убита целая семья – Светлана – воспитательница в детском саду. Двое детей 7 и 11 лет и муж женщины - Николай. Подозрение следователей сразу же упало именно на Николая. Предположительно, он пришел к супруге, с которой находился в процессе развода, и перерезал всю семью – жену и двоих детей 7 и 11 лет, после чего свел счеты с жизнью.

Светлана Фото: соцсети

Знакомые и друзья мужчины, да и семьи в целом – в шоке. Никто и близко не предполагал, что мужчина мог пойти на это. Друзья пишут, что подозреваемый был спокойным и рассудительным человеком. Работал, зарабатывал. Иногда выпивал, но запойным алкоголиком не был. При этом об отношениях внутри семьи говорят разное. Одни – что мужчина ни жену, ни детей не трогал никогда, другие же признают, что подозреваемый избивал супругу. Собственно поэтому она и решила уйти, но смириться с этим Николай не смог. Эта трагедия – далеко не единственная. Похожие случаи, и это только то, что дошло до СМИ, происходило.

В хакасском поселке Джирим 6 августа 2021 года отсидевший за двойное убийство Федор Панов вырезал семью из пяти человек. Все из мести своей 30-летней подруге Марине. Она решила расстаться с ним, а он в ответ убил всю ее семью: маму, отца, дядю, брата, дочь.

Совсем недавно, 21 декабря 2021 года, в селе Большая Ирба Курагинского района Красноярского края местный житель на глазах у экс-супруги убил ее молодого человек – 23-летнего помощника участкового.

В 2012 году похожая история произошла в Хакасии. 43-летний отец семейства из ружья перестрелял двоих сыновей, жену, тестя и тещу. После чего покончил с собой.

В далеком 2008 году в Богучанском районе края 29-летняя Жанна убила двоих детей и покончила с собой назло мужу, которого заподозрила в измене.

Что толкает людей на подобное? Об этом мы поговорили с психологами.

Андрей Зберовский, семейный психолог:

- Никто не считает угрозой, когда мужчина иногда выпивает пару раз в неделю. Но алкоголизм развивается год за годом, и человек, который всем кажется порядочным, но в его мозгу все равно возникают некоторые изменения, связанные с потерей управления над своим поведением. И внешне такой человек может ходить на работу в белой рубашке, иметь прекрасную репутацию. У таких людей стирается грани адекватности, и они могут совершать такие резкие и беспощадные поступки.

С другой стороны, многие привыкают к домашнему насилию. Когда оно становится нормой, градус этого насилия повышается. Мужчине кажется, что имеющийся уровень насилия уже недостаточен, чтобы донести какую-то его «правду». И это может перерасти в убийство.

Ну и в принципе, есть люди очень легковозбудимые, агрессивные. Таких довольно много. И женщины живут с такими людьми долгое время, находясь в зоне риска. Значительное число убийств каждый год происходит на почве ревности, в том числе на почве разводов. Человек психологически не может смириться с тем, что он больше не может давать указания членам своей семьи. Часто это связано с тем, что мужчины считают, что близкие – это их собственность. То есть, если вы не достаетесь мне, то не достанетесь никому. Случай в Канске – это огромная трагедия, но, к сожалению, довольно распространенная история – на этот раз дошедшая до крайности.

Проблема в том, что такие семьи не всегда можно распознать. Каких-то внешних признаков того, что внутри семьи насилие, нет.

Вероника Пугачева, заместитель начальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН:

- В момент убийства он не видел выхода в сложившейся ситуации, загнал в угол сам себя. Естественно, разбираться он начал не в себе, как человек с адекватной самооценкой, а стал искать виноватых вокруг. И единственными выходом для него, как ему казалось – убить женщину, которая его «предала», а с ней и детей, потому что в этот момент он не испытывает к детям никаких эмоций, кроме негатива, он воспринимал их, как часть этой женщины.

По природе мужчина – завоеватель. Ему очень тяжело уйти, даже если он не уже не любит женщину, потому что он его, он ее завоевал. Поэтому мужчины очень болезненно переживают разрывы. Но адекватные люди отличают хорошее от плохого, другие же, особенно, выросшие в неблагополучных семьях, - нет.

Можно ли было предотвратить трагедию? Трудно сказать. Но это не резко все начинается. Вот он был нормальный и тут же стал тираном. Все начинается со звоночков – не разрешил надеть такое платье, толкнул якобы нечаянно, крикнул. Женщины эти звонки игнорируют, потому что им с детства говорят – ты никому не нужна с двумя детьми, ты должна терпеть, потому что любовь – это терпение и другие. В итоге женщина терпит. Ждет, пока он не станет лучше или считает, что каждый новый хуже предыдущего, он не всегда такой и так далее.

В какой-то момент у них заканчивается терпение. Но мужчина это не принимает. То есть, раньше, значит, могла терпеть, а сейчас нет? Определить такую семью сложно. По детям определить можно, педагоги должны определять такие случаи. Женщины в таких семьях редко куда выходит одна, с подругами семейными делами не делится, старается держаться на расстоянии. Но с первого взгляда это незаметно, но когда начинаешь общаться с такой семьей, понимаешь, что что-то не так.

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