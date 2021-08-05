«Он сам сказал Марине, что убил всю ее семью»: в Хакасии отвергнутый зек зверски отомстил любовнице

Скриншот с видео СК

Потрясенный страшной трагедий поселок Джирим в Хакасии не может прийти в себя... 5 августа здесь вырезали семью: мужа с женой – Владимира Хнычева и Светлану Извекову, их 18-летнего сына Вадима Хнычева, 8-летнюю внучку Алину, брата-близнеца Владимира Сергея Хнычева... Тела обнаружил кто-то из соседей в доме и в бане, - перерзаны горла, жуткие следы от многочисленных ударов ножом. Поселок маленький – кто мог это сделать, догадались сразу. Бывший зек, освободившийся полгода месяцев назад 36-летний Федор Панов. Сидел за убийство двух женщин (подробности той истории пока не известны), вышел по условно-досрочному через 18. В Джириме знали, что «зверь» возвращается. Боялись. И не напрасно.

Автор коллажа: Алена Васильева

- Он после убийства просто шел по улице, - рассказывает местный житель, Андрей Васильев. – Такой чистенький, кстати, ни единой капли крови. Как потом оказалось, в той самой бане помылся, где тела лежали. Увидел, что наши мужики догоняют его на машине, попытался бежать. Но его прям долбанули капотом. Если бы полиция не приехала через 5 минут, его бы точно убили. Мужики прям рвались это сделать, даже ломом его огрели несколько раз. А когда «органы» скручивали его, то он орал, что бошки нам всем отрежет.

Почему пять человек стали жертвой изверга? Самая вероятная сейчас версия – из-за отказа 30-летней дочери погибший супругов...

- Он когда вышел из тюрьмы, его устроили пасти скот. Ведь всем освобожденным обязательно нужно работать, - рассказывают местные. - У всех были опасения, но мы не думали, что он будет убивать еще. Ведь столько лет отсидел… Вел себя нормально, в магазины ходил. Все было хорошо. Хотя с другой стороны, сильно вспыльчивый, и всем говорил, что у него шизофрения, обострение весной и осенью, все боялись его. Он был пьяным в этот день, хотя всем говорил, что пить боится, что голову рвёт. Так вот, они с Мариной стали встречаться тайно, когда они приезжала к родителям. Но все же все видели. У неё родители пожилые, с инвалидностью. Их сын – тоже. Девочка маленькая, 8-летка, была нормальная, здоровая. Марина наша, но жила в Абакане с мужем и дочкой. А недавно поругалась с ним и переехала с ребенком на время сюда, к родителям. Кто ж знал, что вот так все выйдет...

Что Марина нашла в бывшем зеке, не известно, но в какой-то момент заявила, что общаться с ним больше не будет. И Панова «переклинило». Он отправился мстить, не пожалел даже ребенка.

Один из погибших, Вадим Хнычев. Фото из личного архива

- Мне с сердцем плохо, - Марина рыдает в трубку, когда ей позвонили волонтеры с вопросом – чем можно помочь. - Я у подруги сейчас вообще, мне очень плохо.

Марина узнала о страшном, что случилось с семьей, от самого Панова. Он позвонил, рассказал, что сделал. Как сделал...

Марина Хнычева. Девушка, лишившаяся семьи. Фото из личного архива

- Говорят, в то первое убийство он двух женщин убил, я не знаю точно, как там было, просто зашел и сказал «пришла ваша смерть», - рассказывает подруга, которая сейчас пытается хоть как-то удержать Марину в сознании. - Просто шок. Марина не в адеквате. Из лекарств только нашатырь. Приехала скорая, поставили укол. Из семьи у нее сейчас остались брат и две сестры. Муж, но неизвестно, будут они жить дальше вместе или нет. Господи, если бы мы могли предугадать...

Смотреть видеосюжет Массовое убийство в Хакасии - вырезали всю семью из 5 человек Видео: СК

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