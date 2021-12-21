«Он убил его при мне, и сказал – «теперь живи с этим»: девушка рассказала, как убили полицейского в Большой Ирбе. Фото: соцсети Елены

Полицейский, убитый в Большой Ирбе Красноярского края, встречался с бывшей женой мужчины, который лишил его жизни. Об этом «КП-Красноярск» рассказала сама девушка Елена*.

Дом, в котором произошло убийство. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Оказывается, девушка и подозреваемый развелись в мае 2021 года, после 6 лет совместной жизни. По словам Елены, брак был несчастливым, муж пытался казаться идеальным на людях, но в стенах дома превращался в настоящего тирана. На протяжении всего брака он изменял девушке, даже когда она была беременной, а в 2018 году начал бить ее и сына от предыдущего мужчины:

- Он на людях был идеальным. Но он три года меня избивал, старшего сына моего, я в полицию не обращалась, просто закрывала глаза, не хотела огласки, боялась, что кто-то узнает, что наша семья не такая идеальная. Развелась только когда уже устала терпеть. Все это продолжалось с 2018 года, а в браке мы прожили 6 лет, был один общий ребенок и старший сын от предыдущего мужчины. Я знала, что он мне изменяет, начала скандалы закатывать, - рассказывает девушка.

После развода Елена начала встречаться с Павлом*, молодой видный парень, в полиции работает. И относился к девушке не в пример бывшему супругу. Но, несмотря на новые отношения, Елена продолжала жить с бывшим мужем в одной квартире – «ему некуда было идти, я разрешила остаться, все-таки у нас есть общий ребенок».

Бывший муж, естественно, не одобрял этого. Постоянно ревновал, но никто и подумать не мог, к чему это приведет. Умолял вернуться:

- Он знал, просил вернуться к нему, рыдал, и требовал быть с ним, либо он покончит жизнь самоубийством. Резал себя ножом я сказала что больше не намерена с ним жить вместе, - делится девушка.

19 декабря он закатил скандал, начал рассказывать, что изменял мне всю нашу совместную жизнь. Следил за мной:

- Он сказал, что начал мне изменять, когда я еще беременной была, с 2015 года. Об этом я узнала позавчера от него. Мне было страшно, что он себя убьёт, и поэтому я была с ним, проживала в квартире.

20 декабря Елена отдыхала с подругой, гуляла и веселилась, после чего отправилась к своему молодому человеку. Ничто не предвещало беды, но уже утром бывший муж пришел к дому соперника. Как говорит Елена, он достал нож и начал ждать. Елена открыла дверь, чтобы выйти, и в ту же секунду разъяренный мужчина кинулся в квартиру:

- Он убил его при мне. Он пришел с ножом и ждал нас возле двери. Я все-таки открыла дверь, он вскочил и сразу начал резать его. Паша его останавливал, а он бил и бил. Сразу залетел, и начал его резать Паша упал, а он собрался и ушел. Перед этим он мне сказал «живи теперь с этим, я убил твоего мужика», - говорит Елена.

Квартира, в которой произошла трагедия. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Елена сразу вызвала полицию. Далеко подозреваемый не ушел, его задержали буквально через несколько минут. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «убийство».

Но вот что удивительно, односельчане Елены винят в случившемся ее, а не убийцу. Все характеризуют мужчину только положительно. Большая Ирба небольшой поселок, населения чуть больше 4 тысяч человек, все друг друга знают, и люди встали на защиту человека, который при них вел себя образцово:

- Он хороший парень, не пил, не курил, был настоящим семьянином. Но, видимо, накипело. Сейчас все жалеют этого мальчишку молодого и вот его, а эту деваху поселок уже разорвать готов, - говорят односельчане.

Как жить дальше Елена не знает. Девушка в курсе, что поселок ополчился против нее:

- Я знаю, что все защищают его. Никто не знал, в каком кошмаре мы живем. Только сестра, мама моя видели побои. Я вообще не знаю, что теперь делать и как жить дальше, - заключила девушка.

(* - имена изменены)

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