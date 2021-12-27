Бабушка пришла отвести внуков в школу и увидела страшную картину: СК подозревает жителя Канска в расправе над своей семьей

В Канске убили семью из четырех человек Фото: соцсети

В Канске продолжается расследование страшной трагедии: напомним, убита целая семья – 35-летняя Светлана, её 38-летний муж Николай, с которым женщина находилась в бракоразводном процессе и их двое маленьких детей – 7-летняя девочка и 11-летний мальчик. По одной из версий следствия, Николай перерезал всю свою семью, а затем свел счеты с жизнью. Тела нашла бабушка – она пришла, чтобы собрать внука с внучкой в школу, - это подтвердили в региональном МВД. Почему именно бабушка отводила детей на учебу, а не мама? Можно предположить, что к такому же часу или даже раньше Светлане надо было на работу – она была воспитательницей в детском саду.

Корреспонденты «Комсомольской правды» пообщались с людьми, которые были близко знакомы со всеми погибшими.

Светлана Фото: соцсети

Друзья и знакомые убитой семьи из Канска находятся в шоке, и думают, а как со своей стороны можно было предотвратить такую страшную трагедию? Им сложно поверить, что это сделал Николай, ведь «он не такого склада человек». А что происходило за закрытыми дверями квартиры?

- Не виделась с Николаем уже два года. Но помню его как адекватного и доброго парня. На людях он вел себя обычно, со Светланой они были обычной семьей. Причин развода не знаю. Сейчас все в шоке, - делится воспоминаниями с корреспондентом «КП-Красноярск» знакомая Николая К*

В основном все описывают главу семьи как довольно спокойного, размеренного и при жизни не особо агрессивного человека.

Светлана Фото: соцсети

Но с одним нюансом – многие знали, что Николай мог поднять на Светлану руку.

- Мы виделись последний раз несколько лет назад, потом я уехала и перестали общаться. В целом обычная семья, Николай вполне спокойный на людях был, когда выпьет злой становился, бил Светку, детям попадало. Но он редко это делал.

В то же время:

- Я такого о нем не мог и подумать, даже предположить... Он очень спокойный, уравновешенный человек. Никогда не видел и не знал об агрессии с его стороны. Про семью мы с ним не разговаривали, я не знаю, что такое там могло произойти...

Про любил выпить - это неправда, он выпивал как обычные мужики. Когда выпивал, я ни разу не видел никакой агрессии. Он по жизни был спокойный, а когда выпивший - еще спокойней.

Светлана Фото: соцсети

И еще:

- Да никто в это поверить не может, хотя все знали, что он детей бьет, Свету бьет. Как-то босиком Света выскакивала просто так ночью летом с детьми. Наверное, знала, что сегодня он бьет, а рано или поздно убьет. Поэтому и нашла в себе силы уйти, покончить с этим, подать на развод. Но это её не спасло....

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