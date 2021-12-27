В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырех человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения семьи из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей. Они найдены в своей квартире, на месте работает команда криминалистов.

Около дома работают оперативные службы. Фото: ЧП-Канск

По информации регионального СК, трагедия произошла в квартире дома, расположенного на улице Эйдемана. Ранним утром 27 декабря в квартире обнаружили женщину и двух ее детей, а также тело мужчины. У всех множественные колото-резаные раны.

Как рассказывают местные жители, семья въехала в эту квартиру недавно, соседи не успели с ними познакомиться, и о них, как о людях, сказать ничего не могут. По предварительной информации, муж убил супругу, детей, дедушку. Его объявили в розыск, люди видели, как он выходил из квартиры в 2 часа ночи.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии». Детям – 9 и 11 лет. Специалисты следкома изучают место преступления.

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