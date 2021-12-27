«Она сбежала от его побоев и ревности»: соседи рассказали о муже убитой в Канске женщины и ее детях

Светлана Фото: соцсети

В Канске продолжается выяснение обстоятельств страшной трагедии – накануне, в одной из квартир на улице Эйдемана были найдены тела четырех человек: 35-летней Светланы Куропаткиной, её двоих детей 7 и 11 лет, а также её мужа, с которым она была в процессе развода. Со всеми погибшими жестоко расправились – тела усыпаны множественными колото-резанными ранениями. Кому понадобилось убивать целую семью сейчас выясняет следствие, сотрудники отрабатывают разные версии произошедшего.

Погибшая – 35-летняя Светлана К* - при жизни работала воспитателем в детском саду, имела яркую, красивую внешность, длинные темные волосы и стройную фигуру. На фото в соцсетях много снимков с лучшей подругой: они вместе отдыхали с детьми, ходили в спортзал и расслаблялись за чашкой кофе после трудовых будней. Есть кадры и с места работы Светланы – счастливая, улыбающаяся воспитатель с букетом цветов…

Светлана Фото: соцсети

Коллеги Светланы рассказали корреспонденту «КП-Красноярск» о ней:

- Знаю Светлану несколько лет всего – она была очень-очень яркой женщиной, с большой и теплой душой. У детей она любимый педагог, как и малышей, так и у более взрослых. Умела она с ними работать, чтобы им было интересно, а не просто следить. Родители за это её ценили, в день воспитателя знаете сколько у нее цветов всегда и подарков было? ужасная трагедия… Никто не понимает, что произошло. Семья у нее была адекватная, мужчину пару раз видела, очень хорошее впечатление произвел.

На работе рассказывают, что Светлана никогда не жаловалась на мужа, для всех у них все было хорошо. Он её везде отпускал: с подругой и кофе попить, и на тренировки в зал, и потанцевать в выходные. Был не против отдыха в других городах.

- Она с подругой иногда с детьми ездила отдыхать все вместе куда-нибудь подальше от Канска.Орава такая детей и две хрупкие девочки – Красноярск, Новосибирск, она после поездок счастливая была очень….

Светлана Фото: соцсети

ДЛЯ ПОСТОРОННИХ ВСЕ ХОРОШО, А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Большинство знакомых Светланы не были в курсе, что же происходило внутри семьи. Но ведь когда все счастливы, то такие трагедии не случаются…

- Да какое там хорошо, - бывшая соседка, Ольга Игоревна, не раз видела, что на самом деле происходило между Светланой и её мужем.

Фото: ЧП Канск

- Она сбежала от него (супруга – прим.ред.) с детьми в один прекрасный момент, видеться им не разрешала после всего. Он её раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало. А потом устала от всего и ушла. Как ушла, то изменилась сильно. У Светланы резко все хорошо стало, ожила она, счастливая ходила. Я слышала, что даже вроде замуж вышла или собиралась. Жаль так девочку, умничка такая была, силы нашла уйти от этого… Мы когда раньше в одном доме жили, еще младшая у них совсем манюня была, то она часто взлохмаченная ходила. На лице синяков не было, но заплаканная, дерганная, подавленная. А потом все закончилось, - рассказывает «Комсомолке» соседка.

Фото: ЧП Канск

Примечательно, что следствие не исключает версию, согласно которой муж Светланы убил её, их общих детей, а затем сам свел счеты с жизнью. В СК отмечают, что характер повреждений на его теле не отрицает такой возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бабушка пришла отвести внуков в школу и увидела страшную картину: СК подозревает жителя Канска в расправе над своей семьей

Друзья и знакомые убитой семьи из Канска находятся в шоке, и думают, а как со своей стороны можно было предотвратить такую страшную трагедию? Им сложно поверить, что это сделал Николай, ведь «он не такого склада человек». А что происходило за закрытыми дверями квартиры? (подробнее)

Шокирующие подробности убийства в Канске: вместе с женщиной и ее детьми был молодой мужчина

Тела обнаружила бабушка, которая пришла в квартиру собирать внуков в школу. Он и вызвала полицию. Семья въехала в квартиру не так давно, поэтому не успела познакомиться с соседями, поэтому не могут охарактеризовать ее. (подробнее)

В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырех человек

В Канске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения семьи из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей. Они найдены в своей квартире, на месте работает команда криминалистов. (подробнее)