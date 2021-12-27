Подробности убийства в Канске: вместе с женщиной и ее детьми был молодой мужчина

Фото: ЧП-Канск

Появились новые подробности шокирующего преступления в городе Канске. Напомним, в своей квартире на улице Эйдемана была убита семья – молодая женщина и двое детей школьного возраста. Вместе с ними найдено четвертое тело – молодого мужчины, сообщает «Комсомольской правде»-Красноярск региональный следком. Однако пока не установлено, кем он им приходится.

Тела обнаружила бабушка, которая пришла в квартиру собирать внуков в школу. Она и вызвала полицию. Семья въехала в квартиру не так давно, соседи с ними не успели познакомиться, поэтому не могут охарактеризовать ее.

В школе еще не в курсе про ЧП, у них несколько детей отсутствует в младших классах, но сегодня последний день перед каникулами.

Предварительная версия, что убийство совершил бывший муж погибшей женщины. Следователи полагают, что именно он убил ее, сына, дочь и сожителя женщины

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Друзья и знакомые убитой семьи из Канска находятся в шоке, и думают, а как со своей стороны можно было предотвратить такую страшную трагедию? Им сложно поверить, что это сделал Николай, ведь «он не такого склада человек». А что происходило за закрытыми дверями квартиры? (подробнее)

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