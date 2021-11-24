Что случилось в Красноярске в ночь на 24 ноября 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Что случилось в Красноярске в ночь на 24 ноября 2021 года. КП-Красноярск подводит итоги минувших суток.

В Красноярской епархии заявили, что QR-код – не печать антихриста

Секретарь Красноярской епархии игумен Иннокентий предостерег верующих от заблуждения, что QR-код является печатью антихриста. Он также пояснил, как православные должны относиться к вакцинации. (подробнее)

В Красноярском крае коллективный иммунитет составил 50,5%

Как сообщает региональный ЦУР и центр СПИД, от коронавируса вакцинировались больше половины взрослого населения края. Из 2 миллиона 223 тысяч взрослых красноярцев, прививку поставили 1 миллион 122 тысячи. Как отмечают эпидемиологи, темпы вакцинации в крае остаются высокими уже месяц. (подробнее)

Завхоз Красноярской синагоги попался на педофилии в отношении четырех детей

Завхоз Красноярской синагоги Сергей Гуревич уличен в педофилии. Как сообщает пресс-служба СК по краю, 58-летний мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении четырех детей. 14 сентября 2021 года Гуревич у домов на улице Гладкова встретил четырех детей: двух девятилетних мальчиков и двух девочек 8 и 9-ти лет и продемонстрировал им половые органы. (подробнее)

Красноярский дептранс поддержал инициативу повышения стоимости проезда в автобусах

Красноярский департамент транспорта поддержал повышение стоимости проезда в автобусах. Подорожать проезд может уже в 2022 году. По словам главы дептранса Игоря Манченко, это обоснованное желание, так как расходы на топливо, запчасти, маски и дезинфицирующие средства существенно выросли. При этом пассажиропоток, напротив, снизился. (подробнее)

В Советском и Кировском районах Красноярска назначили новых руководителей

Главой администрации Советского района стала Елена Ланина, Кировского – Александр Митрошкин. С 2018 года Ланина находилась в должности главы Кировского района. Главой Кировского района Красноярска стал 36-летний Александр Митрошкин. С апреля 2020 года он руководил «Красгорпарка». (подробнее)