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Общество23 ноября 2021 7:56

Красноярский дептранс поддержал инициативу повышения стоимости проезда в автобусах

Проезд может подорожать до 32 рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярский дептранс поддержал инициативу повышения стоимости проезда в автобусах

Красноярский дептранс поддержал инициативу повышения стоимости проезда в автобусах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский департамент транспорта поддержал повышение стоимости проезда в автобусах. Как сообщает Запад24 со ссылкой на главу дептранса Игоря Манченко, подорожать проезд может уже в 2022 году.

Напомним, что красноярские перевозчики выступили с инициативой повышения стоимости проезда в автобусах до 30-32 рублей. По словам Манченко, это обоснованное желание, так как расходы на топливо, запчасти, маски и дезинфицирующие средства существенно выросли. При этом пассажиропоток, напротив, снизился.

При этом повышение стоимости проезда в автобусах возможно лишь в 2022 году. Вопрос о подорожании проезда на других видах общественного транспорта не обсуждалась.