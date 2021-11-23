Красноярский дептранс поддержал инициативу повышения стоимости проезда в автобусах Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский департамент транспорта поддержал повышение стоимости проезда в автобусах. Как сообщает Запад24 со ссылкой на главу дептранса Игоря Манченко, подорожать проезд может уже в 2022 году.

Напомним, что красноярские перевозчики выступили с инициативой повышения стоимости проезда в автобусах до 30-32 рублей. По словам Манченко, это обоснованное желание, так как расходы на топливо, запчасти, маски и дезинфицирующие средства существенно выросли. При этом пассажиропоток, напротив, снизился.

При этом повышение стоимости проезда в автобусах возможно лишь в 2022 году. Вопрос о подорожании проезда на других видах общественного транспорта не обсуждалась.