В Красноярском крае коллективный иммунитет составил 50,5%
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уровень коллективного иммунитета в Красноярском крае составил 50,5%. Как сообщает региональный ЦУР и центр СПИД, от коронавируса вакцинировались больше половины взрослого населения края.
Из 2 миллиона 223 тысяч взрослых красноярцев, прививку поставили 1 миллион 122 тысячи. За минувшую неделю первый компонент поставили почти 53 тысячи человек. Полный курс вакцинации прошли 955 тысяч человек, а ревакцинировались 96 тысяч.
Лидерами по темпам вакцинации в крае стали Шарыповский район и Кедровый, там коллективный иммунитет достиг почти 80%. Немного отстают Ирбейский и Северо-Енисейский районы – 65,3% и 62,6% соответственно.
Инфографика: ЦУР Красноярского края
Среди городов на первом месте Красноярск и Дивногорск – около 55%.
Инфографика: ЦУР Красноярского края
Отстающими районами оказались Боготольский, Канский и Курагинский, где прививку поставили чуть более 40%.
Инфографика: ЦУР Красноярского края
- Как отмечают эпидемиологи, темпы вакцинации в крае остаются высокими уже месяц. На это повлияло введение QR-кодов в общественных местах, обязательная вакцинация отдельных групп граждан. К тому же жители традиционно предпочитают активно прививаться во время подъема заболеваемости, - добавили в ЦУР Красноярского края.