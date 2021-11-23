В Красноярском крае коллективный иммунитет составил 50,5% Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень коллективного иммунитета в Красноярском крае составил 50,5%. Как сообщает региональный ЦУР и центр СПИД, от коронавируса вакцинировались больше половины взрослого населения края.

Из 2 миллиона 223 тысяч взрослых красноярцев, прививку поставили 1 миллион 122 тысячи. За минувшую неделю первый компонент поставили почти 53 тысячи человек. Полный курс вакцинации прошли 955 тысяч человек, а ревакцинировались 96 тысяч.

Лидерами по темпам вакцинации в крае стали Шарыповский район и Кедровый, там коллективный иммунитет достиг почти 80%. Немного отстают Ирбейский и Северо-Енисейский районы – 65,3% и 62,6% соответственно.

Инфографика: ЦУР Красноярского края

Среди городов на первом месте Красноярск и Дивногорск – около 55%.

Инфографика: ЦУР Красноярского края

Отстающими районами оказались Боготольский, Канский и Курагинский, где прививку поставили чуть более 40%.

Инфографика: ЦУР Красноярского края

- Как отмечают эпидемиологи, темпы вакцинации в крае остаются высокими уже месяц. На это повлияло введение QR-кодов в общественных местах, обязательная вакцинация отдельных групп граждан. К тому же жители традиционно предпочитают активно прививаться во время подъема заболеваемости, - добавили в ЦУР Красноярского края.