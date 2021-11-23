В Красноярской епархии заявили, что QR-код – не печать Антихриста. Фото: скриншот из видео

Секретарь Красноярской епархии игумен Иннокентий предостерег верующих от заблуждения, что QR-код является печатью антихриста. Он также пояснил, как православные должны относиться к вакцинации:

- Современный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв привёл замечательные слова апостола Павла: «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест». Также можно и с прививками. Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал, - сказал игумен Иннокентий.

Секретарь Красноярской епархии добавил, что пандемия, по его мнению, произошла, чтобы «отрезвить» ум христиан и направить их на путь истинный:

- Мы привыкли не к тому образу жизни, что заповедовал Господь. Мы ходим по магазинам, покупаем квартиры, машины, украшаем своё жилище, забывая к чему призван человек. Нынешние события попущены Господом для того, чтобы отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться.

Также игумен Иннокентий призвал верующих не унывать и обращаться к житиям новомученников и искать утешение в трудах святых:

- Преподобный Серафим Саровский говорил, что самый слабый бес своим коготком может перевернуть Землю и если бы не благодать Божия, нас покрывающая и защищающая, никто бы не спасся, - отметил он.