Вновь попался спустя 33 года: завхоза Красноярской синагоги арестовали по подозрению в педофилии

Завхоз Красноярской синагоги попался на педофилии в отношении четырех детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Завхоз Красноярской синагоги Сергей Гуревич уличен в педофилии. Как сообщает пресс-служба СК по краю, 58-летний мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении четырех детей.

По версии регионального СК, 14 сентября 2021 года Гуревич у домов на улице Гладкова встретил четырех детей: двух девятилетних мальчиков и двух девочек 8 и 9-ти лет. В итоге мужчина продемонстрировал им половые органы.

Задержали мужчину уже на следующий день. Следователи завели уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего». Сейчас он находится в СИЗО.

В следкоме добавляют, что по результатам проведенной психиатрической экспертизы оказалось, что Гуревич страдает психическим расстройством, и осознавать всю тяжесть своих действий не мог. Также добавим, что в 1988 году он уже был судим, но за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Тогда он избежал заключения, отделавшись трехлетним условным сроком.

Отметим, что долгое время Гуревич курировал работу детского сада, который находился при синагоге.

- В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «Комсомольской правде» помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

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