В Советском и Кировском районах Красноярска назначили новых руководителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Главой администрации Советского района стала Елена Ланина, Кировского – Александр Митрошкин. Как сообщает пресс-служба мэрии, распоряжение уже подписано Сергеем Ереминым.

Елена Викторовна Ланина родилась 2 мая 1964 года в Томске. В администрации Красноярска она работает с 1997 года. С 2018 года Ланина находилась в должности главы Кировского района.

В свою очередь руководителем Кировского района Красноярска стал 36-летний Александр Митрошкин. С апреля 2020 года он руководил «Красгорпарка». Главой «Красгорпарка» сейчас является Сергей Ганжин.