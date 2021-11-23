Последние новости Красноярска на 23 ноября 2021: усиление ветра, тестирование подсветки на Гладкова и статистика дистанционных мошенничеств

Последние новости Красноярска на 22 ноября 2021: усиление ветра, тестирование подсветки на Гладкова и статистика дистанционных мошенничеств Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 23 ноября 2021.

В Красноярске 23 ноября усилится ветер с порывами до 18 метров

Жителей Красноярска предупреждают о серьезном усилении ветра 23 ноября – ожидаются порывы от 15 до 18 метров в секунду. Как сообщают в администрации края, также на дорогах прогнозируется гололедица. (подробнее)

В Красноярске заработала архитектурная подсветка на Гладкова в тестовом режиме

В Красноярске в тестовом режиме подключили архитектурную подсветку на трёх зданиях по улице Гладкова. Как пояснили в администрации города, иллюминация - это продолжение большой работы по формированию светового облика Красноярска и светового оформления берега Енисея. (подробнее)

Корпоративное обучение и план выполненных работ: стало известно, как интернет-мошенники зарабатывают на красноярцах

В Красноярском крае телефонные мошенники начали работать без выходных, за год число преступлений в данной сфере выросло на 16%. Об этом на пресс-конфреренции, посвященной профилактике мошенничества, заявил начальник краевого ГСУ МВД Руслан Северин. Всего с начала 2021 год в регионе зафиксировано более 7,5 тысяч таких преступлений. (подробнее)

В Красноярском крае остановился рост заболеваемости коронавирусом после введения QR-кодов

Главный санитарный врач Красноярского края и глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев заявил, что на сегодняшний день можно сделать вывод о снижении заболеваемости коронавирусом после введения QR-кодов в регионе и после длительного подъема стабилизировать ситуацию. (подробнее)

В Красноярске инспектор ДПС разбил дубинкой стекло дрифтующего ВАЗа во время задержания

В Красноярске во время задержания инспектор ДПС разбил дубинкой стекло дрифтующего ВАЗа, чтобы задержать автомобилиста, находящегося за рулем. Как пояснили в пресс-службе МВД, водитель не выполнял законные требования сотрудника ГИБДД, поэтому полицейскому пришлось принимать меры согласно инструкции. (подробнее)