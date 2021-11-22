В Красноярском крае остановился рост заболеваемости коронавирусом после введения QR-кодов

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Главный санитарный врач Красноярского края и глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев заявил, что на сегодняшний день можно сделать вывод о снижении заболеваемости коронавирусом после введения QR-кодов в регионе и после длительного подъема стабилизировать ситуацию.

- В настоящее время в Красноярском крае отмечается стабилизация эпидемического процесса заболеваемости COVID-19, однако стабилизация происходит на очень высоких уровнях. По итогам предыдущей недели интенсивный показатель заболеваемости составил 173,5 на 100 тыс. населения. Следует отметить, что максимальные пиковые значения регистрировались в первую декаду ноября, - пишет руководитель Роспотребнадзора.

Горяев считает, что для сохранения текущих результатов и дальнейшего снижения уровня заболеваемости ковидом, необходимо продолжать строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры. И, конечно же, вакцинироваться и ревакцинироваться.