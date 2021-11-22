В Красноярске заработала архитектурная подсветка на Гладкова в тестовом режиме

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске в тестовом режиме подключили архитектурную подсветку на трёх зданиях по улице Гладкова. Как пояснили в администрации города, иллюминация - это продолжение большой работы по формированию светового облика Красноярска и светового оформления берега Енисея.

Чтобы подсветить три нежилых высотки, было установлено 345 светильников и прожекторов. Каждый из них умеет беречь электроэнергию и является энергоэффективным. Единый световой ансамбль трёх зданий на улице Гладкова сможет работать в будничном режиме, в режиме выходного дня и в режиме праздничной, свето-динамической подсветки.

В данный момент специалисты тестируют и настраивают систему, чтобы все работала в нужном режиме. Работы завершат к концу года.