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Общество22 ноября 2021 4:01

В Красноярске заработала архитектурная подсветка на Гладкова в тестовом режиме

Иллюминация - это продолжение большой работы по формированию светового облика Красноярска
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске в тестовом режиме подключили архитектурную подсветку на трёх зданиях по улице Гладкова. Как пояснили в администрации города, иллюминация - это продолжение большой работы по формированию светового облика Красноярска и светового оформления берега Енисея.

Чтобы подсветить три нежилых высотки, было установлено 345 светильников и прожекторов. Каждый из них умеет беречь электроэнергию и является энергоэффективным. Единый световой ансамбль трёх зданий на улице Гладкова сможет работать в будничном режиме, в режиме выходного дня и в режиме праздничной, свето-динамической подсветки.

В данный момент специалисты тестируют и настраивают систему, чтобы все работала в нужном режиме. Работы завершат к концу года.