Корпоративное обучение и план выполненных работ: стало известно, как интернет-мошенники зарабатывают на красноярцах

В Красноярском крае телефонные мошенники стали работать без выходных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае телефонные мошенники начали работать без выходных, за год число преступлений в данной сфере выросло на 16%. Об этом на пресс-конфреренции, посвященной профилактике мошенничества, заявил начальник краевого ГСУ МВД Руслан Северин. Всего с начала 2021 год в регионе зафиксировано более 7,5 тысяч таких преступлений.

По словам Руслана Северина, система работы телефонных мошенников в крае изменилась. Он рассказал, что если раньше большая часть преступлений совершалась в будние дни, то теперь телефонные аферисты начали работать и в выходные.

Кроме того, телефонные мошенники стали более организованными. По сути, это стало для них настоящей работой – с корпоративным обучением, предоставлением необходимой техники и планами выполнения работ:

- Средний возраст преступников 25-30 лет. Они работают в полноценных колл-центрах. «Рабочий день» состоит в том, что им ставят задачу – определенную сумму, которую они должны «заработать» для центра за сутки. Если раньше большинство преступлений было совершено в будние дни, то теперь мошенники работают и в выходные. Они хорошо осведомлены о системе работы банков и государственных органов. Имея конфиденциальную информацию, они очень умело ее используют. Кроме того, они хорошо подкованы психологически. Вполне вероятно, что для них проводятся целые тренинги специалистами, - заявил начальник Главного следственного управления.

Он также подтвердил, что нередко в сговор с телефонными мошенниками вступают реальные сотрудники банков. Они продают конфиденциальную информацию аферистам:

- Есть недобросовестные работники банковского сектора, которые торгуют данными клиентов. Та, информация, которую мошенники используют в общении с потерпевшими, предельно конфиденциальная, вплоть до названия расчетных счетов и их количества. Однозначно, что эта информация может быть получена только в кредитных организациях, - сказал Северин.

Эксперт по информационной безопасности Иван Земцов добавил, что мошенники идут «в профессию» ради легких денег. По его словам, они отлично пользуются данными из открытых источников. Настолько хорошо, что научились обходиться без конфиденциальной информации:

- За ними стоят те, кто этих ребят обучает. Кроме того, они очень эффективно пользуются открытыми источниками информации для своих целей. Они также используют различные скрипты при общении с жертвами, по аналогии с продажниками. А сейчас и вовсе адаптировались под возражения «клиентов». То есть, если человек подозревает, что собеседник мошенник и грозится позвонить в банк, аферист отвечает, что сотрудники банка подозреваются в мошенничестве, поэтому звонить им нельзя, - пояснил Земцов.

Как итог, Красноярский край занимает 11 место по интернет мошенничествам в России, и на 1 месте по СФО. Из 7,5 тысяч зарегистрированных преступлений, раскрыто 1,4 тысячи. При этом более 50% преступлений, совершенных в крае, приходятся на Красноярск.

Чтобы защитить себя от телефонных мошенников необходимо соблюдать несколько простых правил:

- пользоваться принципом «никогда не доверять неизвестным»;

- любая информация подлежит проверке;

- помнить, что сотрудники банковских учреждений не будут просить перевести деньги на «безопасный» счет.

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