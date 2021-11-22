В Красноярске инспектор ДПС разбил дубинкой стекло дрифтующего ВАЗа во время задержания

Момент разбивания стекла дубинкой Скриншот: ЧП Красноярск

В Красноярске во время задержания инспектор ДПС разбил дубинкой стекло дрифтующего ВАЗа, чтобы задержать автомобилиста, находящегося за рулем. Как пояснили в пресс-службе МВД, водитель не выполнял законные требования сотрудника ГИБДД, поэтому полицейскому пришлось принимать меры согласно инструкции.

ЧП произошло на острове Татышев. Горожане пожаловались в полицию, что на парковке один из водителей дрифтует и подвергает опасности всех, кто находится поблизости.

Прибывшие на место полицейские попытались пресечь нарушение, однако мужчина заперся в машине и отказался выполнять требования сотрудника полиции показать документы, позволяющие управлять автомобилем из-за того, что инспекторы ДПС, якобы, не представились и не предъявили служебные удостоверения.

Тогда полицейский ударил дубинкой по боковому стеклу автомобиля со стороны водителя и разбил его.

- В данный момент в отношении водителя собран материал по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей», - пояснили в МВД.

Теперь горе-водителю грозит штраф за его дрифт на парковке и арест до 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.