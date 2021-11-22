В Красноярске 23 ноября усилится ветер с порывами до 18 метров

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупреждают о серьезном усилении ветра 23 ноября – ожидаются порывы от 15 до 18 метров в секунду. Как сообщают в администрации края, также на дорогах прогнозируется гололедица.

Горожан просят помнить о собственной безопасности, при ухудшении погоды стоит:

- ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях,

- при передвижении на улицах и дорогах соблюдать осторожность,

- держаться подальше от легких построек, рекламных конструкций, деревьев, строящихся зданий, не парковать возле них автомобили,

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.