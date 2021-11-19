В Норильске за гибель семьи при сходе лавины будут судить семь человек

В Норильске за гибель семьи при сходе лавины в январе будут судить 7 человек. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

О трагедии, которая произошла в окрестностях Норильска в ночь с 8 на 9 января этого года, будут помнить еще долго. На базе отдыха, расположенной у подножия горы Отдельная незадолго до полуночи сошла лавина. На ее пути встали несколько жилых домиков – один из них лавина разметала по частям. Именно в нем, расположенном выше всех по горнолыжному склону, отдыхала семья Поповых – Владислав, жена Мария, годовалый сынишка и старший 15-летний сын.

На место быстро, насколько было возможно, примчались спасатели, добровольцы – копали тонны снега руками и лопатами, несмотря на мороз и ветер, чтобы достать из под завалов людей. Через несколько часов нашли первого – подростка, он сильно пострадал, но выжил (добавим, что сейчас он поправился, уехал из Норильска и живет с родственниками). Позже нашли Влада с Марией и малышом – они погибли от переохлаждения.

Спасатели лопатами и вручную. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

В ту же ночь следком завел уголовное дело. Его поручили Второму управлению по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Наконец стало известно о том, что дело передали в суд. В чем фигурируют семь сотрудников администрации города Норильска. Они обвиняются по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц».

Вот что удалось установить. Бывший начальник Управления ГО и ЧС, четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы Норильска с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года получали информацию об опасности схода лавин. Однако никак ее не отработали – жителей города об этом не оповестили, на сообщили и на базу отдыха возле горы Отдельная. Это первая часть обвинения.

Погибшая семья. Фото: соцсети

А вот и вторая: в ходе расследования стало известно, что снесенный лавиной дом был построен незаконно, без разрешения. Сотрудники Управления имущества города об этом знали. Однако палец о палец не ударили, чтобы этот и другие дома снести. Эти дома даже не были обозначены в документах. Если бы в свое время, как положено, владельцам запретили возводить самострои или снесли их – трагедии бы не случилось.

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- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.

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