Дмитрий Федоров – владелец одного из домиков в районе турбазы «Гора Отдельная», где в ночь с 8 на 9 января сошла лавина. Хорошо знает и семью погибшего Владислава Попова, его жены и маленького сынишки; и чудом спасшегося Рамиза К. (с последним они не только соседи, но и партнеры по бизнесу (водят туры на Плато Путорана). Он рассказал в эксклюзивном интервью спецкору «Комсомольской правды» - Красноярск Надежде Ильченко, как и почему все случилось.Оказывается, череда таких совпадений, как сгоревший три года назад домик, привела к гибели одной семьи, а изменившиеся планы на вечер – к спасению другой.Отдушина для жизни на севереНапомним, на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском сошла снежная лавина. На ее пути встали несколько жилых домиков – один из них лавина разметала по частям. Именно в нем, расположенном выше всех по горнолыжному склону, отдыхала семья Поповых – Владислав, жена Мария, годовалый сынишка и старший, 15-летний сын, он один из всех выжил, но сейчас находится в тяжелом состоянии.Домики, на которые сошла лавина, - не здания турбазы. Это так называемые «норильские дачи», конкретно данное сообщество «Гора зеленая» - горнолыжное. Его члены имеют каждый свой участок, прикрепленная под нами земля выделена местной администрацией сообществу. В нем состоит около 200 человек, платятся членские взносы, зарегистрированы улицы и номера домов, стоят шлагбаумы - то есть, строения не стихийные.Для норильчан, жителей заполярного города, это особая отдушина, здесь проводят выходные, а по возможности и все короткое лето. Пьют вместе чай, катаются на лыжах, - разнообразие жизни на севере...Домик не как у всех- Процентов 90 всех домиков такие: состоят из огромного морского 12-метрового контейнера, - говорит Дмитрий Федоров. - Кто может себе позволить, ставит два, убирая перегородки, сваривая сваркой (у меня именно такой). Они весьма устойчивые. И те три, что еще были задеты лавиной, просто как бы приподняло и спустило вниз. Домик, который снесло, где был Влад – исключение. Три года назад у него был дом на нижней улице из контейнеров, как у всех, и он сгорел. И он поставил новый, повыше. К слову, Влад вообще не употребляет алкоголь, он целеустремленный, и когда это случилось, не отчаялся, сказал - поставлю с нуля, как хотел. А получается, если бы не сгорел их домик, живые были бы.Он поставил гораздо выше по склону, брусовой. Очень красивый, это было лучшее, что на этой территории. Контейнеры же ограничивают фантазию, а он рукастый, сделал шале, с двумя этажами. Контейнеры бы так не позволили ему развернуться, а вышел полноценный дом, как на материке строят. Но он, к сожалению, уступает по крепости. Я их семью очень хорошо знаю, Влад очень позитивный был. Помогал людям. Душа - не потому, что калабурит, смешной, нет, простой, тянулся помочь. И он жил этой горой, этим местом, любил его очень.- У ребенка, за жизнь которого сейчас борятся врачи, кто-то остался?- Родственники жены, брат Влада, да, есть, конечно, ребенка обязательно поддержат...Аномально снежная зима- Правда, что из-за коронавируса в этом году была закрыта база, соответственно, не чистились склоны, и это привело к трагедии?- Лишь отчасти. Они чистились, но не так часто. Причина скорее в том, что в этом году выпал аномальный снегопад для севера. Такое было только в 1996, и тоже сошла лавина на этом направлении. Ратрак работал периодически, но не доходил до верха, того самого, откуда сошел снег. Но! Он никогда туда и не поднимается. Там наклон горы 63 градуса, ратрак физически туда не заходит, все это знают, но исторически ничего не происходит. К тому же опасное время – весна, а тут все произошло зимой. Для севера большое количество снега – не редкость, и для нашего места, он просто выдувается ветрами. Но тут его выпало аномально много, и это основная причина.Чудом спасшиесяВ роковые сутки в дачном поселочке было всего около трех семей. Одна из них – Рамиза К., сейчас он в больнице, с ним рядом жена, - она не пострадала. У Рамиза, по предварительным данным, перелом ребер. Именно он, когда все случилось, вызвал помощь, пытался откопать соседей в шоковом состоянии не чувствуя боли. Их домик, сделанный из двух контейнеров, сполз вниз по склону метров на 70, но устоял:- У них уже взрослые дети, живут самостоятельно, на даче были они и их маленькие собачки (три штуки, всех потом удалось собрать целыми и невредимыми). Они должны были пойти в гости к Поповым, они еще решали это вечером, сын Поповых прибегал к соседям буквально за час до трагедии, просил сахара, говорил, что папа с мамой ждут. Но в итоге устали, все остались по домам. Выходит, могли вместе погибнуть!Совпадение – мы весной прошлого года праздновали с Рамизом день рождения. Стояли около его домика, смотрели на гору, и он сказал – боюсь, если лавина пойдет, куда пойдет? Рассуждали – сюда, зацепит чуть-чуть, дом не снесет. Жена в тот момент была на кухне, а Рамиз в общем зале, его придавило столиком тяжелым. Килограммов 40 он весит, и швырнуло к печке. Но живы они остались...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. 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