«И ты постой, а то стоять нечем будет»: как прошли выходные в Красноярске после введения системы QR-кодов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот и закончились первые выходные в Красноярске, после введения новых превентивных мер – теперь, по правилам, в краевой столице нельзя посещать большинство общественных мест без предъявления QR-кода о вакцинации, либо о перенесенном заболевании вкупе с документами, удостоверяющими личность. Как же обстоят дела на самом деле?

И действительно, в большинство развлекательных и просто торговых центров, какие посетили за минувшие выходные корреспонденты «КП», попасть, если ты без QR-кода было нереально. Поначалу.

Вход в Планету Фото: Вадим МАЦНЕВ

В целом, по Красноярску, утром в субботу и воскресенье обстановка была такая: посетители ТРЦ доставали смартфоны, распечатки и документы еще на подходе, чтобы не тратить на это время возле заветной двери. Бодрые охранники, слегка прикрикивающие на очередь для поддержания порядка – всем же срочно нужно – проверяющие студенты со смартфонами и очень грустными лицами, толпа желающих попасть в ТЦ, но не желающая стоять в очереди. Дистанции социальной почти нет, но, благо, большинство стоит в масках.

В ТРЦ «Планета» пропускной режим действовал как надо все выходные – охрана вежливо, но сразу отсекала тех, кто пытался пролезть без заветного QR-кода. Также отдельно могли пройти те, кто пришел привиться от ковида – пункт вакцинации расположен возле входа в O’Kей.

Фото: Вадим МАЦНЕВ

В саму «Планету» можно войти только при наличии QR-кода, но вот для прохода в строительный Леруа Мерлен, как и в ТЦ Red Sale он не нужен. Правда сделать финт ушами и попасть через них в «Планету» не получится – проходы закрыты.

В ТК «На Свободном» пытались поддерживать порядок довольно долго – в субботу там без QR-кодов пройти было нереально, всех разворачивали, а особо наглым угрожали штрафами и полицией. Но длилось это счастье недолго – к вечеру воскресенья толи охранники устали, толи администратор комплекса уже замучалась повторять фразу «Уважаемые посетители, согласно указу губернатора…», но пройти в ТК можно было просто так. Кого-то останавливали, но часть посетителей проходила абсолютно свободно.

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Студенты из Торгового Центра «Енисей» со сканерами держались до последнего – уже уставшие, изнеможенные, с заплетающимся языком от усталости и бесконечного повторения фразы «Здравствуйте, предъявите ваш QR-код». Но сканировали, сканировали и не пропускали никого без разрешенного допуска.

Не обошлось и без эксцессов – некоторые, особо креативные красноярцы, пытались пройти по фальшивым QRам, после сканирования которых приводили проверяющих на самые разные сайты – каталог продуктового магазина, музыкальный альбом популярного исполнителя, и даже на непотребные картинки.

- Один тут умник показал код и стоит, улыбается так хитренько. Я сканирую, а у меня на экране люди любовью занимаются, а не его сертификат о вакцинации. И этот паренек такой «Ой, перепутал, а попробуйте вот этот», - рассказал охранник в ТЦ Планета.

В целом, горожане довольно спокойно реагировали на новую систему – мало кто возмущался, большинство терпеливо стояли в очереди. Недовольства были слышны только из-за того, что ожидать, пока всех пустят, приходится на улице, а за окном уже давно не лето. Конечно, были и те, кто пытался пролезть вперед, но их довольно быстро отправляли стоять как все – «мы стоим, и ты постой, а то потом стоять нечем будет».

Отметим, что зампредседателя Правительства края Алексей Подкорытов заявил о том, что система предоставления QR-кодов в общественных местах не будет отменена 7 ноября. Вице-премьер также отметил, что Роспортребнадзор рекомендует расширить перечень организаций, куда можно попасть только при наличии документа о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

Ведомство предлагает ввести систему qr-кодов дополнительно в кафе и ресторанах, объектах индустрии красоты (парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах), а также при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.

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