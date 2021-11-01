Систему QR-кодов в Красноярске продляют на неопределенный срок Фото: Антон БИБЕР

Систему QR-кодов в Красноярске не станут отменять после 7 ноября. Это изначально было понятно, судя по той статистике, которую нам дает оперативный штаб: с каждым днем количество новых случаев заболевания увеличивается. Вот свежие данные на 12 часов 1 ноября – 681 новый случай.

Врачи настаивают: вакцинация – самый действенный способ остановить ухудшение ситуации с ковидом. Но, учитывая масштабы, нужно немало времени, чтобы повернуть ситуацию вспять. Пропуск горожан объекты культуры, а также в торгово-развлекательные центры и гипермаркеты по сертификатам, свидетельствующим о вакцинировании или уже перенесенном заболевании (но не позднее 6 месяцев) – один из барьеров для распространения ковида.

- Система предоставления QR-кодов в общественных местах не будет отменена 7 ноября, - сообщил зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов.

Нужно понимать: ограничения вводят не магазины, это указ правительства края Фото: Антон БИБЕР

Вице-премьер также отметил, что Роспотребнадзор рекомендует расширить перечень организаций, куда можно попасть только при наличии документа о вакцинации либо о перенесенном заболевании. В этот перечень могут войти кафе и рестораны, объекты индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты, спа- и массажные салоны), а также при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.

Исходя из этого, в пунктах вакцинации выросли очереди – в них стоит большинство тех, кто до последнего думал, что ограничения не введут. А теперь пытаются в ускоренном порядке получить сертификаты.