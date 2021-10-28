Красноярский ТРЦ «Планета» изменит режим работы в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске «Планета» изменит режим работы в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, как и другие торговые центры. Как сообщает пресс-служба ТРЦ, изменения коснутся работы кинотеатра и заведений общепита.

Первое изменение коснется заведений общепита. Они будут работать с 07:00 часов до 23:00 часов. С 1 ноября посетители «Планеты» смогут пройти в помещение, в том числе и в зал кинотеатра, при наличии паспорта и QR-кода (в электронном или печатном виде). И, само собой, от покупателей и посетителей ждут соблюдения масочного режима.

В пресс-службе ТРЦ уточнили, что медотвод или отрицательный ПЦР-тест не будут считаться документами, позволяющими входить в помещение. «Планета» будет полностью соблюдать указ губернатора Красноярского края.

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